Premiér Fico o aktuálnej situácii vo vláde: Hrozí jej pád? Rokovania s migaľovcami pokračujú

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) si nemyslí, že v súčasnosti hrozí pád vlády. Nevylúčil však možnosť predčasných parlamentných volieb. Tie však podľa neho budú iba v prípade, ak tak bude chcieť Smer-SD. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike. Ozrejmil, že v súčasnosti má vládna koalícia v parlamente podporu 76 poslancov. Predseda vlády však má záujem o obnovenie 79-tky. Potvrdil prebiehajúce rokovania s nezaradenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu-SD, aj poslancom Hlasu-SD Jánom Ferenčákom.

"Sedemdesiatšesť poslancov dnes máme. Nie som však naivný. Vládnuť so 76-tkou je veľmi, veľmi náročné, pretože hocikto môže kedykoľvek vypadnúť," skonštatoval. Fico zároveň odmietol, že by mohol za situáciu v koalícii. Poukázal na to, že problémy mali Hlas-SD a SNS vo vnútri a Smer-SD je naďalej stabilný.

archívne video

Slovensko má svoje podmienky pred summitom EÚ, uviedol Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Premiér upozornil, že problémy koaličných partnerov nevyužil. Dodal, že Smer-SD síce po úprave koaličnej zmluvy dostal pod svoju gesciu dva nové rezorty, no chce to využiť na obnovu 79-tky v parlamente. Ozrejmil, že nové vedenie ministerstva cestovného ruchu a športu i rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa bude politicky zodpovedať jemu. "Politickú gesciu nad každým ministrom má predseda vlády. Ak minister urobí chybu, predseda vlády má povinnosť dať návrh prezidentovi na jeho odvolanie," vysvetlil.

Volal po posilnení straníckeho charakteru politiky

Fico zároveň predpokladal, že problémy pri štruktúre poslaneckých klubov, ako mala napríklad SNS, prídu. V tejto súvislosti poukázal, že poslanecký klub nemožno stavať na osobnostiach, ktoré nie sú ideologicky zjednotené. "Tieto osobnosti sa vám okamžite po parlamentných voľbách rozpŕchnu," podotkol. Volal po posilnení straníckeho charakteru politiky.

archívne video

Tlačová konferencia strany PS na tému Robert Fico stráca posledné zvyšky autority a krajina je v stále hlbšej paralýze (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Premiér sa opätovne vyjadril aj k tohtotýždňovému mimoriadnemu európskemu samitu. Závery rokovania, kde sa podarilo dostať aj vetu o tom, že treba v súčinnosti Európskej komisie, Ukrajiny a SR hľadať riešenie na obnovenie tranzitu plynu, označil za veľký výsledok. Odmietol vyjadrenia opozičných predstaviteľov, že vyrokoval málo. Zároveň avizoval, že bude chcieť iniciovať rokovanie medzi SR a Ukrajinou na úrovni vlády. Načrtol aj tému bezpečnosti v Európe. NATO je podľa neho "na hrane" a treba začať diskutovať o tom, ako si zabezpečiť vlastný "dáždnik".