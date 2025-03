Ochladenie počasia prinesie na Slovensko nezvyčajný jav! Potrápiť nás môže takzvaný krvavý dážď!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Do Európy, vrátane Slovenska, momentálne preniká saharský prach, ktorý sa vyskytuje vo vyšších vrstvách atmosféry. Hoci jeho koncentrácia nie je extrémne vysoká, stačí na to, aby obloha získala mierne zakalený, belavý nádych. Tento jav prichádza v čase, keď na Slovensku panujú vysoké teploty, no to by sa v najbližších dňoch malo zmeniť.