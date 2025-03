Pellegrini poriadne naložil Kaliňákovi: Tvrdý odkaz pre smeráka a ďalších jeho kolegov z koalície

Prezident SR Peter Pellegrini. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Výroky europoslanca za Smer-SSD a šéfa poradcov premiéra Roberta Fica Erika Kaliňáka rozvírili vášne a zo stoličky zdvihli nielen opozíciu, ale aj prezidenta Petra Pellegriniho či šéfa strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka. Kaliňák sa totiž nechal počuť, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, Slovensko by malo konečne spoľahlivého partnera.

Prezident Peter Pellegrini pripomenul, že zahraničnú politiku Slovenska tvorí prezident a predseda vlády a ostatní ju len komentujú. Hlava štátu zároveň v súvislosti s vyjadreniami viacerých koaličných politikov uviedla, že len zbytočne zahlcujú verejný priestor a vzbudzujú u Slovákov neistotu. Pellegrini tiež dodal, že NATO možno bude prechádzať kvalitatívnymi zmenami a EÚ zase stojí na rázcestí, ako byť efektívnejšou, no Slovensko od členstva v týchto dvoch organizáciách nechce nikto odkláňať.

Prezident si zároveň myslí, že niektorí koaliční predstavitelia svojím konaním a slovami nepomáhajú premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý sa snaží verejnosť presvedčiť, že nie je dôvod demonštrovať, pretože nikto nechce odkláňať SR od NATO a EÚ. Vyjadrenia však nevníma zatiaľ dramaticky, pretože pre neho je dôležité, ako sa správa premiér na európskych zasadnutiach a on ako hlava štátu na samitoch NATO. "My tvoríme zahraničnú politiku, ostatní ju len komentujú," dodal.

Slová Kaliňáka o tom, že ak by sa Rusi dostali do ukrajinského Užhorodu, Slovensko by malo konečne spoľahlivého partnera, neberie Pellegrini vôbec vážne. Vníma ho ako mladého a veľmi neskúseného politika. "Nemyslím si, že tento mladý muž, ktorý je v politike veľmi krátko, má a je schopný tak analyzovať situáciu vo svete, aby rozprával svoje názory. A keď ich rozpráva, tak ich netreba brať vôbec vážne a relevantne, pretože on má ešte na to čas, aby sa najvyšší ústavní činitelia zaoberali jeho vyjadreniami," povedal s tým, že europoslanec Kaliňák sa snaží zaujať.

Premiér bol podľa prezidenta na štvrtkovom zasadnutí parlamentného eurovýboru veľmi korektný a konkrétny. Myslí si, že svojím tvrdým postojom sa mu podarí do záverov samitu EÚ presadiť zmienku o tom, že EÚ, Ukrajina a Slovensko musia vyvinúť maximálne úsilie v diskusii o návrate možnosti tranzitu plynu pre Slovensko cez ukrajinsky plynovod. "To je legitímny postoj SR," povedal.

Šutaj Eštok hovorí o lacnej frajerine

Kritický voči výrokom Erika Kaliňáka aj šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý ich označil za vrcholne nezodpovedné. „Žijeme dnes príliš vážne časy, opakujem, príliš vážne časy, aby bol v zahraničnej politike priestor na nejaké lacné frajeriny,“ odkázal. Podľa neho „niet takého medzinárodného práva, ktoré by nášho legitímneho a zvrchovaného suseda Ukrajinu nahradilo akýmkoľvek iným štátom.“

Šutaj Eštok tiež pripomenul, že europoslanec Kaliňák je šéfom poradcov premiéra Roberta Fica, v tomto by si mal dať skôr radiť on od premiéra, ako naopak.

Kaliňák s Glückom rozvírili vášne

Europoslanec Erik Kaliňák obaja v rozhovore pre portál Interez povedal, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, Slovensko by malo konečne spoľahlivého partnera. Tiež uviedol, že Slovensko muselo x-krát zachrániť Ukrajinu po tom, čo ekonomicky vybudovala konflikt s Ruskom. "Koľkokrát nám oni neboli ochotní pomôcť. Z toho pohľadu sú Rusi dôveryhodnejší partner pre nás v ekonomickej oblasti," poznamenal.

Jeho stranícky kolega, ďalší smerák Richard Glück sa pridal, keď vyjadrenia Kaliňáka označil za satirickú poznámku. Vraj tak chcel poukázať na absurdnosť otázky, ktorú mu kládla moderátorka. "Faktom je, že Ukrajina nie je spoľahlivý sused. Ukázalo nám to aj v roku 2008. Ukázala nám to v zásade aj teraz, keď nám aj celej Európskej únii zastavila tok plynu cez územie Ukrajiny, čím zasadne, absolútne poškodila Slovensko a celú Európsku úniu," podotkol Glück.