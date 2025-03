Fico po kľúčovom hlasovaní v Bruseli: Ostrá kritika z vnútra koalície! Premiér vysvetľuje svoje kroky

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Všetci 27 lídri krajín Európskej únie sa vo štvrtok na samite v Bruseli dohodli na záverečnom texte o posilnení obrany bloku. Maďarský premiér Viktor Orbán vetoval závery, ktoré sa týkali poskytovania vojenskej pomoci Ukrajine. V návrhu vyhlásenia, ktorý podporilo zvyšných 26 krajín EÚ vrátane Slovenska, sa potvrdzuje doterajší postoj EÚ k vojne na Ukrajine, zdôrazňuje sa potreba spravodlivého a trvalého mieru a záväzok bloku pokračovať v pomoci Kyjevu vo všetkých podobách vrátane vojenskej podpory.

To, čo vypichol slovenský premiér Robert Fico po samite je to, že "členské štáty Európskej únie uznali, že zrušenie tranzitu plynu cez Ukrajinu je problém, ktorý ohrozuje celú EÚ." Fico ešte pred samitom avizoval, že bude požadovať, aby súčasťou štvrtkových záverov summitu bola formulácia, ktorá vyzve na hľadanie riešenia na opätovné obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu na Slovensko, v opačnom prípade závery summitu zablokuje. Dosiahol tak svoje. V prijatom texte sa totiž uvádza, že "Európska rada vyzýva Komisiu, Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzívnili úsilie o nájdenie uskutočniteľných riešení otázky tranzitu plynu, pričom zohľadnia obavy Slovenska." Otázke plynu sa Európska rada bude venovať na svojom ďalšom zasadnutí.

Danko vychválil Orbána

Spokojný s postupom Roberta Fica v Bruseli však nie je jeho koaličný partner a šéf SNS Andrej Danko. Ten má mať dnes krátko poobede tlačovku. Ešte predtým zverejnil na sociálnej sieti zostrihané video, v ktorom sa pozitívne vyjadruje na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána. „Súhlasím s Orbánom. Nemám takú moc, aby som tam sedel vedľa neho ale verte, že ja by som ruku nezdvihol. Rozpráva rozumné veci, má to hlavú a pätu a možno aj preto Maďarsko napreduje, lebo Orbán čo povie, to dodrží," povedal Danko s tým, že má názory identické s jeho.

Opakovane vyjadril nesúhlas s tým, že by boli na Ukrajinu vyslaní vojaci a nechce byť vo vláde, ktorá by v Bruseli ich vyslanie schválila. Tiež uviedol, že nechce financovať vojnu. Padli pritom aj expresívnejšie várazy. „Se*e ma to, štve ma to, lebo aké peniaze my máme posielať. A keď sa Maďari vedia zdržať, aj my sa musím aspoň zdržať," odkázal. Urajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazval "človiečikom v teplákoch", ktorého "neznáša."

Kritické slová Ficovi venoval aj exposlanec György Gyimesi, ktorí aktuálne pôsobí na ministerstve životného prostredia vedenom nominantnom SNS Tomášom Tarabom. "Pri tomto hlasovaní sa definitívne ukázalo, že pán premiér sa v hlasovaniach nijako neodlišuje od ostatných vojnychtivých lídrov. Podotýkam, nikdy sa nestalo, aby Slovensko čokoľvek na pôde EÚ vetovalo. Čudujete sa, že nás nevolajú na ich bojové porady? Načo by to robili, keď vedia, že aj tak zahlasujeme za všetko, na čom sa dohodnú. Tak, ako sme zahlasovali za predĺženie sankcií, aj keď nás ochudobňujú, tak sme ukážkovo proukrajinsky zahlasovali aj za rezolúciu v OSN (nie, nebola to náhoda), či deklarovali bezpodmienečnú podporu vstupu Ukrajiny do EÚ. Vlastne, doteraz sme zahlasovali za všetko, čo predložili. Síce bolo okolo toho rečí ako koza bobkov, ale napokon sme sa vždy poslušne zaradili," napísal v statuse na sociálnej sieti.

Fico odmieta, že by sa k niečomu zaviazal

Fico však tvrdí, že Slovensko sa na samite nezaviazalo k žiadnej finančnej ani vojenskej pomoci Ukrajine. "Ukážte mi niekde, kde som sa ja včera zaviazal. (...) Ani euro, ani náboj zadarmo, pokiaľ ide o Ukrajinu," poznamenal Fico. Vláda je podľa neho pripravená pomôcť Ukrajine humanitárne. Uchádza sa tiež o ďalšie spoločné rokovanie s ukrajinským vládnym kabinetom. Premiér verí, že k tomu dôjde v krátkom čase.

Zároveň považuje za úspech, že Rada uznala výhrady a obavy SR v súvislosti so zastavením plynu cez Ukrajinu. Európska komisia, Slovensko a Ukrajina tak musia nájsť v tejto téme nejaké riešenie. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii. "Európska rada uznala oprávnenosť a opodstatnenosť našich pripomienok a obáv, ktoré neustále vynášame, pretože vieme, čo to spôsobuje, ak plyn nepôjde cez územie Slovenska a ďalej do Európy," povedal Fico. Dodal, že vyhlásením ER o plyne má Slovensko politický mandát a môže tak vytvárať eminentný tlak smerom na Ukrajinu. Premiér zároveň informoval, že v piatok je v Bruseli ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorá tam rokuje o možnostiach tranzitu azerbajdžanského plynu cez Ukrajinu.

Podotkol tiež, že pokiaľ Spojené štáty americké odmietnu garantovať bezpečnosť Európe, je na stole téma, ako to budú členské štáty robiť spoločne. Za víťazstvo považuje, že obranné výdavky sa nebudú započítavať do Paktu stability a rastu. Oceňuje aj flexibilitu vo využívaní eurofondov a zapojenie Európskej investičnej banky a súkromného sektora do obranných projektov.

PS hovorí o osobnej blamáži Fica

Progresívne Slovensko označilo výsledok včerajšieho samitu EÚ v Bruseli za osobnú blamáž Roberta Fica. "Všetko, čo vidíme za posledné týždne, je stratená zahraničná politika, ktorá nevie, kde je sever. Slovensko na čele s premiérom Robertom Ficom je dnes izolované a strácame vplyv. V týchto dňoch sa rozhoduje o bezpečnosti a prosperite Európy, teda aj nás. A Slovensko opäť chýba pri stole a predstavitelia Smeru sa z toho ešte aj tešia. Bol to práve Robert Fico, ktorý ešte pred pár rokmi hovoril o potrebe silnej zahraničnej politiky EÚ. Teraz, keď sa k tomu konečne dostávame, tak tieto snahy torpéduje," povedal šéf SP Michal Šimečka.

Podľa Šimečku je konanie premiéra v rozpore s tým, čo pred samitom sám vyhlasoval. "Robert Fico nevybavil pre Slovensko na včerajšom samite nič z toho, čo chcel. Týždeň sa vyhrážal zablokovaním samitu a nakoniec so všetkým súhlasil. Pre energetickú bezpečnosť Slovenska však nedosiahol vôbec nič. Otočil, a to musí vysvetliť svojim voličom on sám," dodal predseda PS.

Premiér hrozil podľa progresívcov vetom a zablokovaním celého samitu, pretože chcel do záverov dostať zmienku o tranzite plynu. Nakoniec podľa nich lídri EÚ prijali závery, v ktorých hovoria, že vyzývajú Komisiu, Slovensko a Ukrajinu zvýšiť úsilie smerom k fungujúcemu riešeniu problému s tranzitom plynu. "Toto, čo dnes Robert Fico ide predávať ako víťazstvo, je v skutočnosti len trápne divadlo pre občanov, ktoré má vytvoriť ilúziu odhodlaného bojovníka v Bruseli. V skutočnosti je výsledok summitu strašná blamáž, pretože premiér si od 26 kolegov nechal na papier dať domácu úlohu, aby konečne konal. Lídri EÚ sa jednoducho nechcú postaviť za premiéra, ktorý odišiel od európskeho stola na druhú stranu k Rusom a ťahá tak Slovensko preč z EÚ," uviedol Ivan Korčok.

Korčok tiež poukázal na to, že výsledok samitu je veľmi zlou správa pre Slovensko. "Politika na štyri svetové strany nie je nič, len bluf a ilúzia, že premiér rokuje so svetovými lídrami. Nech teda dnes povie, ako mu v Bruseli pomohli fotky s Elonom Muskom, čínskym alebo brazílskym prezidentom, aby presvedčil partnerov v Bruseli? Tí mu odkázali - musíte sa viac snažiť," doplnil Korčok.