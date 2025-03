Taraba chce prehodnotiť spoločenskú hodnotu ochrany viacerých zvierat a rastlín

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) nariadil, aby na envirorezorte vznikla komisia, ktorá prehodnotí spoločenskú hodnotu ochrany viacerých zvierat a rastlín a uplatňovanie pokút. Chce, aby to bolo "v súlade so zdravým rozumom a nebolo nástrojom šikany občanov". Informoval o tom na sociálnej sieti.

"Ak si odtrhnete jednu snežienku, môžete dostať pokutu 200 eur. Ak ich odtrhnete viac, môžete dostať takmer 10.000 eur. Takto to nastavili v roku 2021 fanatickí ekoaktivisti, ktorí boli na ministerstve predo mnou a podľa nich je to normálne. Podľa zdravého rozumu je to zvrátené," skonštatoval Taraba. Tvrdí, že vysoké pokuty sú proti ľuďom a nemá to nič s ochranou prírody.