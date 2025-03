Prezident Pellegrini varuje pred obchodnou vojnou: Nikomu nepomôže

prezident Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Obchodná vojna nikomu nepomôže. Takáto vojna nemá víťaza a na jej konci trpia ekonomiky na oboch stranách Atlantiku. Uviedol to v stredu prezident Peter Pellegrini v reakcii na clá zavedené prezidentom Donaldom Trumpom na dovoz hliníka a ocele do USA a avizované odvetné clá EÚ na dovoz amerických tovarov do EÚ.