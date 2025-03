Najvyšší kontrolný úrad odhaľuje nedostatky v hospodárení štátu: Pellegrini žiada vládu o nápravu

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR má byť nezávislou inštitúciou, ktorá má kontrolovať nielen verejné orgány a vládu, ale aj regióny, mestá a obce, ako narábajú s verejnými financiami. Nezávislý od politickej moci musí zostať tiež Štatistický úrad (ŠÚ) SR, povedal to v utorok na tlačovom brífingu prezident SR Peter Pellegrini, ktorý reagoval na kritiku koaličnej strany SNS na zverejnený pondelkový (10. 3.) prieskum úradu týkajúci sa volebných preferencií. V ňom došlo podľa SNS k hrubým manipuláciám vo vzťahu k jednotlivým politickým stranám, preto vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby z tohto dôvodu odvolal predsedu ŠÚ SR Martina Nemkyho.

"Čerpanie peňazí daňových poplatníkov, efektívne vynakladanie financií naším štátom, napĺňanie zákona, dodržiavanie pravidiel je vždy veľmi dôležitou témou, ktorá púta pozornosť aj verejnosti, ale ktorá by mala byť nejakou našou hlavnou prioritou, aby kontrola efektivity nakladania s verejnými zdrojmi bolo niečo, čo je vždy nad tými aktivitami, ktoré štát počas roka robí," uviedol Pellegrini.Zdôraznil, že všetci najvyšší ústavní činitelia by mali venovať pozornosť správam, ktoré zverejňuje NKÚ, pretože sa týkajú toho, ako s verejnými financiami hospodári štát alebo samosprávy. Následne by mali prijať opatrenia, ktoré zvrátia negatívne trendy a odstránia zlé výsledky hospodárenia.

VIDEO Tlačová konferencia prezidenta Pellegriniho po návšteve Najvyššieho kontrolného úradu SR

Tlačová konferencia prezidenta Pellegriniho po návšteve Najvyššieho kontrolného úradu SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prezident spresnil, že NKÚ dokončuje v súčasnosti správu, ktorá sa týka úhrad a spôsobu použitia prostriedkov z verejného zdravotného poistenia a v blízkom období ju zverejní. Úrad podľa neho prináša veľmi dôležité zistenia, pričom poukázal napríklad na nedostatky a malú transparentnosť pri darovaní majetku z Ministerstva obrany (MO) SR v objeme 700 miliónov eur. Na základe týchto zistení aktuálne prebiehajú aj niektoré trestné konania. V minulosti tiež NKÚ upozornil na problémy pri výstavbe niektorých priemyselných parkov na Slovensku.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Úrad rovnako pravidelne kontroluje aj využívanie eurofondov a ich efektivity napríklad pri podpore marginalizovaných skupín. "Chcem požiadať aj vládu SR, aby predtým, ako znovu namieša nejaký kokteil konsolidácie, ktorý má byť ešte väčší ako ten, ktorý sme museli vypiť minulý rok, aby sa možno pozrela do všetkých tých zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR a možno zistí, kde všade sú rezervy a kde by sa možno dalo ušetriť obrovské množstvo prostriedkov bez toho, aby sme museli tú ťarchu konsolidácie znovu preniesť na obrovské škrty alebo na príjmovú stránku a zase vytiahnuť peniaze z vreciek obyvateľov Slovenska," uzavrel Pellegrini.