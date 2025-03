Opozícia chce Slovensko vtiahnuť do vojny, tvrdí koaličný poslanec Gašpar

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozícia chce Slovensko a Európu vtiahnuť do vojny. Po štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti to uviedol koaličný poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD). Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho na výbore jasne deklaroval, s akými stanoviskami ide na samit Európskej rady a ako bude obhajovať národnoštátne záujmy Slovenska.

"Spôsob, akým hodnotia súčasnú politickú situáciu na úrovni Európskej únie (EÚ) alebo bezpečnostnú situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, jednoznačne nasvedčuje tomu, že majú záujem tak ako mnohí militantní lídri členských krajín EÚ, viesť ďalej tento konflikt, nechať ďalej zabíjať množstvo Ukrajincov aj Rusov, namiesto toho, aby sa snažili aj oni vlastným hlasom volať po mieri," podotkol Gašpar.

archívne video

Tvorba koaličnej zmluvy bola o tom, kto a ako chce vykonávať svoje politické ciele, tvrdí Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanec si neželá, aby sa ukrajinsko-ruská vojna preklopila do vojny medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. Tvrdí, že sú tu krajiny, ktoré o to záujem majú a Gašpar za tým vidí snahu o tretiu svetovú vojnu. Zároveň sa pýta, prečo sa lídri Únie, NATO či niektorých silnejších krajín EÚ nepokúšajú zvolať rokovanie o mieri, na ktorom by bola účastná Európa, Ukrajina a Rusko. "Prečo súbežne s rokovaniami, ktoré vedie americký prezident Donald Trump s Vladimirom Putinom, nerobí Európska únia takúto iniciatívu? Kde inde máme preukázať, že sme dôležitým hráčom geopolitiky, keď nie takouto vlastnou iniciatívu, ak máme záujem o mier," skonštatoval poslanec.

Za kľúčovú považuje otázku obnovenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na Slovensko

Slovenský premiér zároveň podľa Gašpara nie je izolovaný, pretože rokuje s administratívou Trumpa, ruským prezidentom Putinom, Čínou, Tureckom aj Brazíliou. Poznamenal, že Slovensko bezproblémovo komunikuje so šéfom NATO a Fico je prizývaný aj na všetky samity EÚ.

Na rokovaní výboru premiér oboznámil členov so stanoviskami SR, s ktorými odchádza na mimoriadny samit EÚ v Bruseli. Za kľúčovú považuje otázku obnovenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na Slovensko, oznámil, že ak budú závery samitu obsahovať formuláciu o hľadaní riešenia obnovenia tohto tranzitu, nebude ich blokovať. Zopakoval, že Slovensko je proti vojenskej pomoci Ukrajine, nebude súhlasiť ani s prípadným návrhom na okamžitú finančnú zbierku, v prípade bilaterálnych dohôd však bude SR rešpektovať vôľu iných členských krajín EÚ.