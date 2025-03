Všetky oči sa upierajú na Brusel! PRVÉ správy z MIMORIADNEHO samitu k Ukrajine! Fico dostal odpoveď od zvyšku EÚ

Predseda vlády SR Robert Fico. (Zdroj: TASR/Martin Žigo)

AKTUALIZOVANÉ 13:17 Prezidenti a premiéri krajín Európskej únie sa dnes chystajú vyzvať na vyriešenie problému s tranzitom ruského plynu cez Ukrajinu, na čo tlačí predseda slovenskej vlády Robert Fico. Vyplýva to z poslednej verzie návrhu záverov mimoriadneho bruselského summitu, ktorú má ČTK k dispozícii. Lídri členských krajín sa podľa návrhu majú zhodnúť na výzve na "posilnenie snáh o nájdenie funkčných riešení" vrátane "obnovenia" prepravy plynu.

Fico hovoril o podpore, ak sa bude riešiť plyn

Premiér Robert Fico informoval o svojom postoje pred cestou do Bruselu na európskom výbore, ktorý sa konal pred jeho odchodom do Bruselu. "Myslím si, že zmienka o tom, že je potrebné v súčinnosti Európskej komisie, Ukrajiny a SR hľadať riešenie na obnovenie tranzitu plynu, je znesiteľná," uviedol Fico. "Ak budú závery takúto formuláciu obsahovať, nemáme dôvody ich nepodporiť," dodal.

Zdôraznil, že neustále sa hľadá tá najprecíznejšia verzia danej formulácie. Premiér zároveň priznal, že možno očakávať aj nesúhlas niektorých krajín so slovenskou požiadavkou, pretože "sú krajiny v rámci Únie ktoré sú vyslovene militantné a želajú si pokračovanie vojny". "Musím rátať, že bude aj veľký odpor proti požiadavke na obnovenie tranzitu. Vidím, ako niektorí hovoria, že sme sa zbláznili," doplnil.

Zároveň uviedol, že ekonomické čísla jasne preukazujú nevyhnutnosť obnovenia tranzitu. "To nehovorím len ja, to hovoria už aj nemecké firmy, že bez obnovenia tranzitu nebude európska ekonomicky konkurencieschopná," uviedol. Fico zopakoval, že Slovensko nebude súhlasiť s vojenskou pomocou Ukrajine, nebude však brániť bilaterálnym dohodám medzi Ukrajinou a členskými štátmi.

Fico sa na rokovaní výboru ohradil voči kritike, že Slovensko chýbalo na stretnutiach lídrov niektorých krajín EÚ, ktorí v predchádzajúcich dňoch a týždňoch v Paríži a Londýne rokovali o bezpečnostnej situácii, vojne na Ukrajine a zvýšení obranyschopnosti EÚ. "Všetky tieto stretnutia boli o tom, že ako udržať tempo vojny, keďže americký prezident Donald Trump má inú rétoriku. My s tým nechceme nič mať, my odmietame vojnu," zdôraznil.

Z rovnakého dôvodu oponoval i členke výboru Vladimíre Marcinkovej (SAS), ktorá vyzývala na to, aby sa Slovensko uchádzalo o účasť na avizovanom stretnutí šéfov generálnych štábov v Paríži, ktoré zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron. "Viete o čom je toto stretnutie? O jadrovom dáždniku pre Európu a použití jadrových zbraní, o čom by však rozhodovalo Francúzsko. Nie neprosím," vyhlásil premiér. Kritizoval i odmietanie prímeria ako okamžitého riešenia, umožňujúceho nájsť dohodu o mieri. Nesúhlasí zároveň s tézou, že prímerie môže poskytnúť priestor Rusku na posilnenie svojich vojenských kapacít. Rusko sa podľa Fica posilnilo samotnou vojnou a jej predlžovaním.

Premiér tiež avizoval, že šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová môže prísť s návrhom uskutočniť okamžitú zbierku pre Ukrajinu v rozmedzí od 20 do 40 miliárd eur, kde by zložila každá z členských krajín určitú sumu zo svojho rozpočtu. "V prípade Slovenska to vychádza na 160 až 260 miliónov eur, s tým určite nebudeme súhlasiť," dodal. "Ak chce niekto bilaterálne pomáhať, no v čase, keď my sa trápime s konsolidáciou, neviem si predstaviť, že by sme dali štvrť miliardy na vojenské výdavky na Ukrajinu," zdôraznil.

Podľa Šimečku sa Fico sám vyčleňuje

Podľa šéfa strany Progresívne Slovensko Michala Šimečku sa Fico vyčleňuje zo snáh urobiť Európu jednotnejšou a bezpečnejšou. "V čase, keď sa rodí nová bezpečnostná architektúra Európy, sa predseda vlády, namiesto toho, aby investoval do posilnenia vzťahov s kľúčovými európskymi partnermi, spolieha na to, čo vyrokujú americký a ruský prezident Donald Trump a Vladimír Putin," vyhlásil.

"Táto jeho politika fatálne zlyháva," skonštatoval, poukazujúc na to, že dohoda svetových mocností nie je žiadnou bezpečnostnou zárukou pre Slovensko. "V tejto chvíli je jedinou zárukou bezpečnosti, prosperity a suverenity Slovenska silná a jednotná Európska únia. Pán premiér robí všetko pre to, aby sa z toho vyčlenil," dodal Šimečka, kritizujúc Ficovu neúčasť na kľúčových rokovaniach lídrov Únie.

Šimečka sa ohradil aj voči priebehu štvrtkového rokovania parlamentného výboru. Fico si podľa neho síce ráno vyčlenil hodinu a pol na cvičenie, "ale nedokázal si nájsť ani 15 minút na to, aby odpovedal opozícii". Fico s odvolaním sa na ďalší program odišiel z rokovania výboru pred avizovaným vystúpením predsedu PS.

Prezident postoj premiéra chápe

Prezident Peter Pellegrini ešte v stredu uviedol že to, aby sa v záveroch štvrtkového európskeho samitu hovorilo o tom, že Ukrajina umožní tranzit zemného plynu cez svoje územie do Európy, chápe. Premiér tak podľa neho háji národnoštátne záujmy Slovenska. Pellegrini zároveň zdôraznil, že Slovensko nikdy nebolo krajinou, ktorá by zablokovala akékoľvek rozhodnutie.

Hlava štátu si myslí, že premiér sa snaží vytvárať tlak na to, že ak má Európska únia ďalej pomáhať Ukrajine, čo má isté dosahy, Ukrajina by mohla urobiť gesto vďaky opätovným umožnením tranzitu plynu. "Toto mu nemôžem zazlievať, túto tvrdú rétoriku, lebo háji národnoštátne záujmy SR," skonštatoval Pellegrini po stredajšom prezidentskom samite Slavkovského formátu (S3) na zámku Slavkov u Brna.

Český prezident Petr Pavel a rakúska hlava štátu Alexander Van der Bellen sa zhodli na tom, že ak vo štvrtok nedôjde k dohode, je potrebné zamyslieť sa, ako hľadať riešenie, ktoré krajiny nebude paralyzovať. "Ak by došlo k zablokovaniu ktorýmkoľvek štátom, treba hovoriť o tom, či pri ďalšom postupe nebude vhodné zvoliť formát koalície ochotných, ktorý bude zameraný na konkrétnu úlohu, na ktorej sa tá skupina štátov zhodne, a ísť touto cestou, než ostať vo formáte, ktorý, kým bude zablokovaný, sa stane neefektívny," povedal Pavel.

Dôležité slovo môže máť Orbán

Na štvrtkovom bruselskom mimoriadnom summite EÚ, na ktorom budú prezidenti a premiéri diskutovať o tom, ako posilniť európsku obranu, prispieť k mieru v Európe a k dlhodobej bezpečnosti Ukrajiny, môže mať maďarský premiér Viktor Orbán dôležité slovo. Konštatoval to v titulku maďarský server index.hu. Server podotýka, že summit zvolal predseda Európskej rady António Costa a môže sa predĺžiť, pretože Orbán, ale aj predseda vlády SR Robert Fico avizovali v súvislosti s Ukrajinou veto.

Orbán sa v stredu v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Pred schôdzkou uviedol, že sa chce dozvedieť, prečo by mali byť postoje Francúzska a ďalších krajín, ktoré podľa neho podporujú pokračovanie vojny na Ukrajine, rozumné. Z večernej schôdzky nevznikol žiadny mediálny výstup, Orbán na platforme X po nej iba poznamenal: "Stretnutie s prezidentom Macronom. Pokračovanie zajtra v Bruseli."