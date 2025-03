Premiér presadzuje, aby sa Ukrajina vzdala celého svojho územia, tvrdí Remišová

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) presadzuje, aby sa Ukrajina vzdala celého svojho územia. Takýmto spôsobom len posmeľuje Rusko ako agresora, aby následne drancoval ďalšie krajiny. Po štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti to uviedla opozičná poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

"Toto nie je spravodlivý mier a toto nie je postoj suverénneho štátu, áno, musíme sa usilovať o mier, každý chce mier, všetci európski lídri deklarovali, že chcú mier. Ale to, čo Robert Fico prezentuje tu na európskom výbore, to nie je vízia spravodlivého a trvalého mieru," povedala Remišová.

archívne video

Veronika Remišová a Michal Šipoš reagujú na rokovanie Výboru NR SR pre európske záležitosti (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Fico tiež podľa poslankyne zavádzal v súvislosti so situáciou o plyne. Tvrdí, že problémy s plynom začali v lete v roku 2021, keď žiadna vojna na Ukrajine nebola a nijakým spôsobom do tranzitu plynu nezasahovala. Ceny plynu boli vtedy vyššie ako v súčasnosti, uviedla.

Premiér sa odmietol zúčastniť stretnutia európskych lídrov

Pre Remišovú bolo podľa jej vlastných slov šokujúce, že premiér sa odmietol zúčastniť stretnutia európskych lídrov, ktoré zvoláva francúzsky prezident Emmanuel Macron. Má sa tam rokovať o tom, aby sa jadrový dáždnik Francúzska rozšíril na ostatné európske krajiny. "Robert Fico to radikálne odmietol. Podotýkam, že týmto ponúka Slovensko na zlatej tácke agresorovi. Nevadilo, že celé desaťročia nás chránil jadrový dáždnik Spojených štátov amerických, čo vzhľadom na vývoj na medzinárodnej scéne už nemôžeme predpokladať, že to tak bude naďalej," skonštatovala poslankyňa. Považuje to za zradu slovenských národných záujmov.

Na rokovaní výboru premiér oboznámil členov so stanoviskami SR, s ktorými odchádza na mimoriadny samit EÚ v Bruseli. Za kľúčovú považuje otázku obnovenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na Slovensko, oznámil, že ak budú závery samitu obsahovať formuláciu o hľadaní riešenia obnovenia tohto tranzitu, nebude ich blokovať. Zopakoval, že Slovensko je proti vojenskej pomoci Ukrajine, nebude súhlasiť ani s prípadným návrhom na okamžitú finančnú zbierku, v prípade bilaterálnych dohôd však bude SR rešpektovať vôľu iných členských krajín EÚ.