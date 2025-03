SaS hovorí, že premiér na samite v oblasti tranzitu plynu nič nevyrokoval

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS poukazuje na to, že premiér Robert Fico (Smer-SD) na mimoriadnom samite Európskej únie (EÚ) v oblasti tranzitu plynu v podstate nič nevyrokoval. Uviedli to poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS na piatkovej tlačovej konferencii. Zároveň kritizovali viaceré kroky vládneho kabinetu v oblasti zahraničnej politiky. Upozornili na to, že SR sa stáva pre najbližších spojencov nedôveryhodná.