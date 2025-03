Ako funguje eCall pri nehode? Dôležitá je každá jedna sekunda

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - V prípade dopravnej nehody, pri ktorej bol automaticky aktivovaný eCall, je dôležité komunikovať s operátormi tiesňovej linky, ak to situácia dovoľuje. Ak sa volajúci neozýva, hovor je automaticky považovaný za dopravnú nehodu so zranením a vyrozumené sú všetky záchranné zložky. Ak je eCall manuálny a volajúci sa napriek tomu neozýva, na preverenie situácie je vyrozumený Policajný zbor. Poukázala na to Danka Capáková z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.