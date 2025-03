Konsolidácia na budúci rok sa bude blížiť 2 miliardám eur, tvrdí Kamenický: Otázku guvernéra NBS koalícia nerieši

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video

Richard Takáč a Ladislav Kamenický sa vyjadrujú k čerpaniu eurofondov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Konsolidačný balík sa musí podľa Kamenického navýšiť oproti pôvodným predpokladom o stovky miliónov eur. Tieto zmeny súvisia napríklad s revíziou plánu obnovy, požiadavkami na navyšovanie platov učiteľov, rizikami v zdravotníctve či kompenzáciami vysokých cien energií. Minister by uprednostnil v ďalšom roku adresnú energopomoc, na jej podobe sa však musí zhodnúť celá koalícia.

"Ja osobne budem navrhovať, aby sme oveľa viac konsolidovali na výdavkovej strane, to znamená na šetrení, na efektívnejšom vynakladaní peňazí. Priestor na príjmovej strane sa skutočne znižuje, zvyšovať stále dane sa nedá. Ale je tam určitý menší priestor na niektoré dane, na ktorých je zhoda, bavíme sa napríklad o dani z hazardu," priblížil Kamenický. Diskutovať sa bude podľa neho aj so samosprávami o tom, aby nemali dodatočné požiadavky na štátny rozpočet.

Viac o konkrétnych opatreniach šéf rezortu financií hovoriť nechce

Viac o konkrétnych opatreniach v tejto chvíli šéf rezortu financií hovoriť nechce. "Ja dokedy nebudeme mať dohodu v rámci koalície, dovtedy nebudem hovoriť opatrenia. Takisto odmietam prístupy médií, že niekto vyhodí článok, že bude to a to a poďte to dementovať. Takto to proste nefunguje," zdôraznil.

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na potrebe ozdravenia verejných financií existuje zhoda, konštatoval opozičný poslanec a podpredseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS). Takisto je podľa neho potrebné priznať, že neexistuje konsolidácia, ktorá sa nedotkne ľudí. "Každá sa dotkne, aj tá najhoršia, akú ste vymysleli, sa dotkne a ešte viac. Jednoducho treba šetriť," podčiarkol. Pripomenul, že súčasná vláda išla doteraz cestou zvyšovania daní a odvodov. Kritizoval novozavedenú daň z finančných transakcií, vyššiu daň z pridanej hodnoty (DPH) či najvyššiu firemnú daň zo všetkých postkomunistických krajín. "Toto je konsolidácia, ktorá zabíja slovenskú ekonomiku, zabíja krajinu. Normálne sa rozpadajú verejné financie," vyhlásil Viskupič.

Otázku guvernéra NBS koalícia momentálne nerieši

Otázka budúceho guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) momentálne vôbec nie je na stole a vládna koalícia rieši iné personálne otázky. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) s tým, že má momentálne množstvo práce s konsolidáciou verejných financií a úvahy, že by sa mal on sám presunúť do centrálnej banky, označil za špekulácie.

Súčasnému guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi končí mandát v júni tohto roka. Vo funkcii však bude pokračovať, až kým nebude vymenovaný jeho nástupca, pripomenul Kamenický s tým, že možno aj sám Kažimír bude mať záujem pokračovať na svojom poste.

Riešime iné personálne otázky

"Musím povedať, že takáto otázka vôbec nie je na stole momentálne v koalícii. Riešime iné personálne otázky. A treba si uvedomiť, že pri voľbe guvernéra NBS je potrebné najprv, aby to schválila vláda, potom parlament a nakoniec aj prezident. Ale môžem potvrdiť, že žiadne takéto rozhovory zatiaľ v koalícii neprebehli," zdôraznil Kamenický.

Ak niekto šíri špekulácie o jeho prechode do NBS, tvári sa, že vie viac ako samotná vládna koalícia. "Ja momentálne som ministrom financií a potom, ako sme zdedili najhoršie verejné financie v rámci Európskej únie mám toľko roboty, že ja sa musím zaoberať tým, ako tento neporiadok napraviť... Momentálne robím na konsolidácii a budem v tom aj pokračovať," doplnil Kamenický.

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda finančného výboru Marián Viskupič (SaS) upozornil, že je dôležité, aby bola funkcia guvernéra NBS obsadená včas a podľa pravidiel. "Národná banka dnes nemá ani jedného viceguvernéra a guvernérovi končí v lete volebné obdobie. Je pravda, že bude pokračovať až do zvolenia nového, ale jednoducho treba tieto veci riešiť," podčiarkol.

Centrálna banka je podľa neho garantom finančnej stability na Slovensku a sama preto musí dobre fungovať. Jej budúci guvernér by mal byť všeobecne akceptovaný odborník, konštatoval Viskupič. "Ja by som sa chcel dožiť nového guvernéra zavčasu a ideálne s čo najväčšou zhodou, samozrejme aj politickej, ale hlavne odbornej verejnosti," dodal opozičný poslanec.