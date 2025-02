Navýšenie obranných výdavkov musí byť podmienené hybridným využitím, uviedol Šutaj Eštok

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Navýšenie obranných výdavkov musí byť podmienené hybridným využitím investícií. Peniaze na obranu by tak mohli ísť aj na projekty, ktoré využijú aj civilní občania. Vo videu na sociálnej sieti to vyhlásil minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Dodal, že tento názor bude presadzovať počas okrúhleho stola, ktorý zvoláva prezident SR Peter Pellegrini. Šutaj Eštok jeho iniciatívu ocenil.

"Máme zdevastované cesty či mosty a ďalšie fyzické dopravné spojenia, ktoré sú nevyhnutné nielen pre vojenskú logistiku, ale predovšetkým pre každodenné fungovanie a cestovanie obyvateľov po Slovensku," uviedol minister.

archívne video

Matúš Šutaj Eštok odpovedá na otázky novinárov ku koaličnej kríze (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šutaj Eštok dodal, že v prípade nákupu špeciálnej techniky musí byť využiteľná aj pre hasičov a záchranárov na odstraňovanie mimoriadnych udalostí v čase mieru.

Vybudovanie a modernizovanie nemocníc

Vybudované či modernizované by mohli byť z peňazí idúcich na obranu aj nemocnice. Boli by určené pre vojakov, ale aj pre civilných občanov. Zdôraznil, že bezpečnosť Slovenska je dôležitá, ale podstatné je aj rozumné a efektívne využitie verejných financií, a to najmä v čase konsolidácie.

Prezident Peter Pellegrini v sobotu (22. 2.) v STVR vyhlásil, že zorganizuje okrúhly stôl koalície a opozície k téme zvyšovania výdavkov na obranu. Na najbližšom samite NATO chce prezentovať čo najširší konsenzus, aby jasne povedal, ako sa SR k tejto téme postaví.