Klientské centrá praskajú vo švíkoch: FOTO Ľudia po vládnych opatreniach čakajú v radoch hodiny! REAKCIA rezortu vnútra

Nápor ľudí tento týždeň na vlastnej koži okúsil aj exminister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský. „Chcel som prerušiť Živnosť. Digitálne sa mi to cez Slovensko.sk pred týždňom nepodarilo,“ uviedol. V utorok okolo 10. hodiny sa preto zastavil v klientskom centre na Tomášikovej ulici v Bratislave, no nepochodil. Skúsil to preto znova v stredu a aj napriek tomu, že dorazil krátko po pol ôsmej ráno, teda takmer pol hodinu pred otvorením, na ulici ho už čakal dlhý rad ľudí. „Také šóry si pamätám u nás naposledy pred rokom 1989,“ skonštatoval na sociálnej sieti.

Dokument možno ani nepotrebujete

Do klientskeho centra sme sa vybrali aj my vo štvrtok ráno. V Bratislave na Tomášikovej ulici nás krátko pred 8. hodinou ráno privítal rad ľudí čakajúcich na ulici. Ministerstvo vnútra o súčasných návaloch vie. Osobné návštevy živnostníkov na klientskych centrách za účelom získania výpisu pre zriadenie transakčného účtu spôsobujú podľa nich predlžovanie čakacích lehôt. Situácia je zvlášť vypuklá na najväčšom klientskom centre v hlavnom meste a očakávame, že ak ľudia nezačnú využívať e-službu, s blížiacim sa finálnym termínom na zriadenie transakčného účtu – 31. marec - sa situácia bude iba zhoršovať.

Niektorí ľudia pritom možno daný dokument ani nepotrebujú. Rezort vnútra živnostníkov upozornili, aby si skôr, ako sa na úrad či do klientskeho centra vyberú, v banke overili, či je vôbec na zriadenie účtu potrebný výpis z neverejnej časti živnostenského registra. „Viaceré banky ho nevyžadujú. Obracia sa tiež na bankový sektor, aby pri žiadostiach o zriadenie transakčného účtu zvážil podmienku predloženia výpisu z neverejnej časti živnostenského registra, keďže podnikatelia-fyzické osoby nežiadajú o zriadenie transakčného účtu bezdôvodne,“ uviedol rezort,“ uviedli.

V prípade, že výpis z neverejnej časti živnostenského registra živnostníci naozaj potrebujú, na jeho získanie odporučili využiť bezplatnú elektronickú službu Žiadosť o výpis z neverejnej časti živnostenského registra. Služba je dostupná aj pre banky. „Elektronická služba prevádzkovaná ministerstvom vnútra je k dispozícii na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Na jej použitie je potrebný aktivovaný elektronický občiansky preukaz. Pri elektronickom požiadaní o výpis z neverejnej časti živnostenského registra odporúčame zvoliť pracovisko, kde je živnostník zaregistrovaný. Pri použití e-služby dostanete výpis do svojej elektronickej schránky na www.slovensko.sk,“ vysvetlili.

Ľudí vyzval, aby využívali možnosti elektronickej komunikácie so štátom. „Za žiadosť o výpis podanú osobne - okrem čakania a aj rizika, že sa v danom dni vôbec nedostanete na rad - sa totiž platí správny poplatok 5 eur. Požiadať o výpis z neverejnej časti živnostenského registra je síce možné na ktoromkoľvek pracovisku, odporúčame si zvoliť pracovisko, kde je živnostník zaregistrovaný, čiže podľa miesta bydliska,“ dodali.

Na Slovensku je vyše pol milióna živnostníkov - fyzických osôb. Od začiatku tohto roka bolo vydaných takmer 50-tisíc výpisov.