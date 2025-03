Čiara, ktorú nemohol prekročiť: Michelko proti doživotnej rente rebeloval, toto už pred voličmi neobhájim!

Michelko nepodporil doživotnú rentu pre generálneho prokurátora. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Denisa Saková k aktuálnej situácií (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Michelko sa zo svojho prekvapivo opačného hlasovania voči koalícii vyznal aj v televízii TA3. Generálny prokurátor bude mať po novom nárok na výsluhový dôchodok, ak by mu zanikol služobný pomer prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora po uplynutí najmenej štyroch rokov jeho funkčného obdobia. Jeho výsluhový dôchodok má byť v takom prípade vo výške základného platu prokurátora generálnej prokuratúry. Spomína sa suma vyše 5-tisíc eur mesačne.

Základnou podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku bude zánik služobného pomeru prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora v prípade, ak o výsluhový dôchodok požiada prokurátor po 20 rokoch výkonu funkcie prokurátora. Návrh, ktorý prešiel bez Michelka, uviedol predkladateľ Daniel Karas (Smer-SSD).

Poslanci Národnej rady SR počas tajného hlasovania predsedu parlamentu. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Toto som naozaj nevedel obhájiť

Michelko neskôr v TA3 priznal, že návrh vedome nepodporil a začal vysvetľovať svoj opačný postoj v prípade doživotnej renty pre premiéra, ktorá prešla aj s jeho hlasom.

"Úplne si stojím za tým, ak premiér dvakrát po sebe celé volebné obdobie ukončí mandát, tak si na to tú rentu zaslúži oveľa viac ako nejaký právoplatne odsúdený zločinec, ktorý bol jeden čas prezidentom. Takže to bolo v poriadku. Toto som naozaj nevedel obhájiť," uznal Michelko.

Roman Michelko a Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Michelko potom hneď dodal, že nešlo o porušenie koaličných dohôd, keďže v poslaneckom klube SNS bolo voľné hlasovanie. "Povedali sme si dopredu: hlasujte, ako uznáte za vhodné," vysvetlil čerstvý člen SNS.

Návrh rozdráždil a nahneval opozíciu

V štúdiu oproti nemu stál poslanec SaS Alojz Hlina, ktorý sa po týchto slovách už neudržal. "Neviem, kde tí ľudia berú tú drzosť. Oni už neprežierajú len našu budúcnosť. My to už nejako dožijeme. Ale budúcnosť našich detí," povedal rázne Hlina. "Odkiaľ beriete tú neskutočnú drzosť? A kde ste tie peniaze vyrobili, keď si ich dovoľujete míňať?" spýtal sa opakovane.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novú legislatívu si podalo aj opozičné Progresívne Slovensko. "Koalícia si odhlasovala návrh zákona, ktorým dáva generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi doživotnú rentu okolo 5000 eur mesačne. Nárok na túto absurdne štedrú rentu má už po štyroch rokoch vo funkcii," uviedol poslanec Branislav Vančo (PS) v stanovisku hnutia. Myslí si, že koalícia si takto "kupuje" generálneho prokurátora. "Ak by sa Žilinka napríklad zajtra vzdal funkcie generálneho prokurátora, dostane mesačne sumu, o ktorej sa môže väčšine Slovenska len snívať. Ak by sa dožil priemerného veku, my všetci sa mu zložíme na odmenu až jeden milión eur," dodal Vančo.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) považuje za neprijateľné, aby sa občania skladali Žilinkovi na doživotnú rentu. Pripomína, že zmena bola schválená v čase, keď vláda "ľuďom zvýšila dane, rodinám zobrala tisíce eur na daňovom bonuse, dôchodcom zobrala rodičovský dôchodok a na podnikateľov uvalila nové dane". Vyzvala tiež Žilinku, aby ľuďom oznámil, či má v úmysle dokončiť celé svoje funkčné obdobie, na ktoré bol zvolený, alebo chce predčasne odísť.

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Žilinka sa k téme doživotnej renty do týchto chvíľ verejne nevyjadril.