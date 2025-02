Prezident Pellegrini zvolá okrúhly stôl: O TOMTO chce diskutovať! Došlo na slová vlády, odkazuje

Prezident SR Peter Pellegrini. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini chce v najbližších týždňoch zvolať okrúhly stôl, kde zavolá predstaviteľov koaličných aj opozičných strán. Dôvodom je diskusia o možnom navyšovaní výdavkov na obranu, o ktorom sa rozprával so šéfom NATO Markom Ruttem vo štvrtok. Vyjadril sa aj k témam, ktoré sú diskutované v posledných týždňoch.

Dôvodom, prečo chce Pellegrini rokovať o zvyšovaní výdavkov na obranu je blížiaci sa júlový samit NATO, kde chce prezentovať čo najširší konsenzus. „Aby sme jasne povedali, ako sa Slovensko k tejto téme postaví. Či pôjdeme do zvyšovania výdavkov, alebo nepôjdeme. Ak pôjdeme, či sa tam budú započítavať výdavky na vojenské zdravotníctvo, výstavbu nemocnice v Prešove, alebo posilnenie mostov, ktoré dnes nie sú schopné uniesť prevoz tanku,“ povedal prezident v relácii STVR Sobotné dialógy.

Po štvrtkovej návšteve šéfa NATO Marka Rutteho priznal, že je na mieste diskutovať o navýšení výdavky na obranu, z dôvodu, že naše ozbrojené sily boli budované do mierových časov. Slovákov však ubezpečil, že sa nemajú obávať extrémnych výdavkov na obranu, ktoré predstavil Rutte nedávno v rozhovore pre magazín Politico. V ňom uviedol, že členské štáty NATO budú musieť zvyšovať výdavky na obranu ďaleko viac, ako sú tri percentá HDP.

Došlo na slová vlády, tvrdí

Vyjadril sa aj k aktuálnemu vývoju vojny na Ukrajine, ktorá v pondelok 24. februára bude trvať už tri roky. Konštatoval, že došlo na slová slovenskej vlády, ktorá tvrdila, že Ukrajina nad Ruskom nikdy nevyhrá a jediným riešením sú rokovania o mieri. „Boli sme to my, ktorí tiež hovorili, že Ukrajina príde o časť územia, že sa s tým bude musieť vyrovnať a je otázne členstvo Ukrajiny v NATO. Vtedy sme boli vykresľovaní ako proruský spojenec, ktorý narúša jednotu Európy, ale ukazuje sa, že sa to skončí tak, ako hovorila naša vláda,“ tvrdí.

Od premiéra chce podpisy

O prípadnej rekonštrukcii vlády sa podľa prezidenta premiér Robert Fico s hlavou štátu ešte nerozprával. Rovnako nepredstavil ani nominantov na vládne posty. Ako prvé požaduje od premiéra, že mu prinesie podpisy všetkých poslancov parlamentu, ktorí budú podporovať vládnu väčšinu. Všetko bude podľa neho záležať od dohody, ktorú premiér urobí s nespokojnými poslancami, ktorí by mu podpisom mali garantovať vernosť. K tomu, či vymenuje za ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, sa prezident priamo nevyjadril. V prípade, že nominantom na ministra bude nezaradený poslanec Rudolf Huliak, bude chcieť Pellegrini vedieť, či zmenil svoj postoj k vystúpeniu SR z Európskej únie a NATO. „Nerád by som mal vo vláde ministra, ktorý chcel vystúpenie z EÚ a NATO,“ povedal Pellegrini.



V koaličnej kríze bude prezident postupovať tak, aby sa nestal súčasťou opozičného boja alebo pokusu meniť pomery vo vláde a parlamente. Nebude tiež robiť kroky, ktoré majú destabilizovať a prispieť k pádu tejto vlády. Prezidentský palác nie je podľa neho centrom odboja ani piatym koaličným partnerom. Zároveň však priznal, že ho mrzí, že po odchode z koalície do Prezidentského paláca sa "začala erózia pokoja a kľudu, ktorá predtým vládla".

Prezident odporúča koaličným lídrom, aby medzi sebou debatovali ešte viac ako predtým. K diskusii musí dôjsť aj pred každým vážnym rozhodnutím. Radí tiež, aby lídri viac komunikovali aj s poslancami svojich vlastných strán a veci s nimi dopredu prerokovali. Pellegrini sa v relácii vyjadril aj k zhromaždeniam, ktoré boli v piatok (21. 2.) na Slovensku. Považuje ich za legitímne a tvrdí, že takéto protesty nikdy neodsúdi. "Len by som poprosil, aby tí, ktorí ich organizujú, prestali ako nosnú tému používať slogan Slovensko je Európa a nedovolíme nikomu Slovensko z Európskej únie (EÚ) ani z NATO vytiahnuť," poznamenal s tým, že Slovensko z EÚ ani Severoatlantickej aliancie neodchádza.

Dve pohlavia ako dymový clona

V súvislosti so zmenami Ústavy SR, v ktorom by sa zakotvili len dve existujúce pohlavania - mužské a ženské, ktoré navrhuje predseda vlády, Pellegrini uviedol, že jeho podpis nebude rozhodujúci, keď novela prejde 90 hlasmi v parlamente. "Môj podpis je už potom len prejavom mojej osobnej hodnotovej výbavy, či s tým súhlasím, alebo nesúhlasím," skonštatoval. Zmenu ústavy považuje za dymovú clonu, ktorá zahltí veľkú časť verejného aj politického priestoru. Podotkol, že sa o tom bude veľa diskutovať, ale pre Slovensko to neprinesie viac investícií, ani lepšie životné prostredie či viac pracovných miest.

Hlava štátu sa vyjadrila aj k siedmemu výročiu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Slovensko musí podľa Pellegriniho urobiť všetko pre to, aby sa niečo také nezopakovalo. Zhodnotil, že SR sa po siedmich rokoch posunula k väčším prejavom nenávisti, ktorá sa pretavuje do fyzického násilia. "Tých sedem rokov nám ukázalo, ako veľmi nebezpečné je budovať alebo povzbudzovať nenávisť, nejaký odpor voči konkrétnej skupine, a musíme urobiť všetko pre to, aby sme tie prejavy nenávisti tlmili," povedal prezident. Dodal, že za prejavenie názoru netreba nikoho odsudzovať, fyzicky napadnúť a už vôbec nie ho pripraviť o život.