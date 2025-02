Verejné zhromaždenie si v okolí Námestia slobody vyžiada zmeny v MHD

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Dopravné obmedzenia by mali trvať od 16.00 h do približne 19.00 h. Dočasne upravené trasy budú mať linky 7, 31, 39, 80, 42, 44, 47, 59, 94. "Alternatívne trasy liniek sme pripravili tak, aby sme zachovali čo najväčšiu dostupnosť MHD v tejto oblasti a uspokojili zvýšený dopyt cestujúcich," približuje dopravný podnik s tým, že v prípade potreby môžu byť odklonové trasy operatívne zmenené. Zároveň bude dočasne nasadená náhradná linka X47. Na dopravné obmedzenia i uzávery upozorňuje aj bratislavská mestská polícia. Vodičom preto odporúča, aby sa oblasti verejného zhromaždenia vyhli a ak je to možné, aby zvolili alternatívne trasy. Pre zvýšený pohyb chodcov v okolí námestia im zároveň odporúča zvýšiť opatrnosť a rýchlosť prispôsobiť aktuálnym podmienkam na cestách.

Mestská polícia bude aj tento raz so štátnou políciu dohliadať na bezpečnosť i verejný poriadok. Opätovne vyzýva k slušnému správaniu, vzájomnej ohľaduplnosti i rešpektovaniu pokynov organizátorov a policajných zložiek. Podotýka, že pri predchádzajúcich protestoch došlo k niekoľkým menším incidentom, ktoré museli riešiť. Išlo napríklad o pokusy o narušenie podujatia, provokácie či ľudí, ktorí vyliezli na strechy reštaurácií, čím ohrozili nielen seba, ale aj bezpečnosť iných. "Apelujeme preto na všetkých, aby sa vyhli podobnému konaniu," odkazuje mestská polícia, ktorá verí, že priebeh zhromaždenia bude opäť pokojný. Pripomína tiež, že ak by niekto spozoroval protiprávne konanie alebo bude potrebovať pomoc, nech bezodkladne kontaktuje mestskú políciu na čísle 159 alebo Policajný zbor SR na linke 158. Osloviť môže aj niektorú z hliadok priamo na mieste.