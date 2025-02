AKTUÁLNE V Bratislave sa opäť šíri plynový zápach: Plynári odporúčajú, aby ste nevetrali!

(Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Plynári aj v piatok preverujú stovky hlásení na podozrivý zápach vo viacerých mestských častiach v Bratislave. Zemný plyn podľa spoločnosti SPP - Distribúcia nie je zdrojom zápachu. Hasiči ozrejmili, že zápach, ktorý sa v hlavnom meste šíri už dlhšie, nesúvisí so stredajším (19. 2.) únikom chlóru v priemyselnom areáli na Vajnorskej ulici. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči.

Aktualizované 11:25 Je predpoklad, že za zápachom by mohol byť odorant, ktorý sa pridáva do palivových plynov. Na sociálnej sieti to napísal bratislavský poslanec Jakub Mrva. "Táto látka má silný a výrazný zápach, ktorý je stabilný a nie ľahko emitovaný. Po pridaní stopových množstiev tetrahydrotiofénu do palivového plynu, aj keď dochádza k úniku plynu, ľudia môžu rýchlo zistiť prítomnosť zápachu zápachom a prijať včasné opatrenia, aby sa predišlo bezpečnostným nehodám," napísal.

ZÁPACH V BRATISLAVE dnes opäť na mnohých miestach cítiť zápach podobný plynu. Volal som s hasičmi a aj od nášho... Posted by Jakub Mrva je Team Bratislava on Friday, February 21, 2025

Spoločnosť SPP - Distribúcia potvrdila, že aj v piatok eviduje približne stovku hlásení na podozrivý zápach v bratislavských mestských častiach Nové Mesto, Staré Mesto, Rača, Kramáre, Lamač, ktorý sa šíri už tretí deň. Zemný plyn podľa nej nie je zdrojom zápachu.

"Naši pracovníci od skorého rána meraniami preverujú prítomnosť zemného plynu vo všetkých hlásených lokalitách. Doposiaľ sa prítomnosť zemného plynu ani v jednej z kontrolovaných lokalít nepotvrdila," ozrejmil hovorca spoločnosti Milan Vanga. "Zápach šíriaci sa viacerými mestskými časťami hlavného mesta a udalosť v priemyselnom areáli, pri ktorej do ovzdušia unikol chlór, spolu nesúvisia," uviedol Koči.

Priblížil, že hasiči pri svojej činnosti využívajú skenovací infračervený systém na meranie nebezpečných látok v ovzduší, ktorý dokáže monitorovať ovzdušie v rozsahu 360° okolo prístroja. "Dosah prístroja nie je možné definovať, no prístroj dokáže odmerať to, čo je viditeľné ľudským okom, napríklad ak prístroj meria na vzdialenosť jedného kilometra, tak jeden pixel (vo vyhodnocovacom programe) meria plochu 10 krát 10 metrov. Prístroj dokáže vykonávať merania 24/7, keďže obsahuje infrakameru," vysvetlil Koči.

PRÁVE SA DEJE 🚨 Príslušníci Hasičského a záchranného zboru momentálne vykonávajú činnosť súvisiacu s identifikáciou... Posted by Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj on Friday, February 21, 2025

Plynári odporúčaju nevetrať

"Zaznamenali sme v priebehu dnešného predpoludnia viaceré podnety obyvateľov o šíriacom sa plynovon zápachu na území Karlovej Vsi. Plynári preverujú každý podnet a odporúčajú obyvateľom, aby momentálne nevetrali," informuje mestská časť na sociálnej sieti.

ODPORÚČANIE NEVETRAŤ ⚠️ Zaznamenali sme v priebehu dnešného predpoludnia viaceré podnety obyvateľov o šíriacom sa... Posted by Karlova Ves - aktuality a informácie, ktoré potrebujete vedieť on Friday, February 21, 2025

Polícia a hasiči v stredu zasahovali v blízkosti chemického závodu v bratislavskom Novom Meste, kde malo pri výkopových prácach dôjsť k úniku chemickej látky. Viacero osôb, ktoré prišli do kontaktu s chemickou látkou, bolo hospitalizovaných.

SHMÚ nezaznamenal zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok

Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) nezaznamenala v stredu zvýšené koncentrácie monitorovaných znečisťujúcich látok v Bratislave. Uviedla to riaditeľka úseku kvality ovzdušia SHMÚ Veronika Mináriková.

Poukázala na to, že z areálu bývalého chemického závodu Istrochem na Vajnorskej ulici v Bratislave došlo k úniku sírovodíka. "Sírovodík je známy svojím intenzívnym zápachom - človek ho dokáže zachytiť už pri extrémne nízkych koncentráciách, vďaka čomu je aj malé množstvo tejto látky okamžite cítiť," priblížila Mináriková.

Sírovodík podľa odborníčky pravidelne monitorujú na stanici Slovnaft vo Vlčom hrdle v Bratislave. Tvrdí, že merania zo stredy nepreukázali neobvyklé zvýšené koncentrácie sírovodíka. Mináriková pokračuje, že v súvislosti s hláseným zápachom vo štvrtom bratislavskom okrese sa ako pôvodca identifikovala látka s intenzívnym zápachom, ktorá bola pravdepodobne prepravovaná po železnici.

"Keďže v Bratislave v tento deň prevažovalo anticyklonálne počasie so slabým vetrom a zhoršenými rozptylovými podmienkami, látky s výraznou pachovou stopou pretrvávali v ovzduší relatívne dlhý čas," skonštatovala.