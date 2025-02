Robert Fico (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

BRATISLAVA - Čas na uzavretie zmluvy o ubytovaní odídenca z Ukrajiny sa skráti zo 120 na 60 dní od jeho prvého poskytnutia dočasného útočiska. Zmena sa netýka zraniteľných osôb, ktorými sú deti alebo napríklad starší ľudia. Vyplýva to zo zmeny nariadenia vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, ktorú v stredu na rokovaní schválila vláda. Návrh predložilo ministerstvo vnútra.

Nariadenie vlády reflektuje zmeny v zákone o pobyte cudzincov a v zákone o azyle. Zmena nariadenia do účinnosti vstúpi 1. marca 2025.

Po zmene zákona o azyle majú ľudia poskytujúci ubytovanie pre odídencov nárok na príspevok len počas 60 dní, ak to nie sú zraniteľné osoby. Pobyt v azylovom centre je možný rovnako na maximálne 60 dní.