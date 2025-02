Trump zasadil Ukrajine ranu: Vy ste začali konflikt! Chcete vyjednávať o mieri? Musíte urobiť TENTO krok

Donald Trump na tlačovke v Mar-a-Lago (Zdroj: SITA/Pool Photo via AP)

Šokujúce vyjadrenia o ukrajinskom vedení

Trump reagoval na otázku, či by Spojené štáty niekedy podporili ruský plán usporiadať na Ukrajine prezidentské voľby ešte pred dosiahnutím prímeria. Vo svojej odpovedi klamlivo tvrdil, že podpora ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského „klesla na štyri percentá“. V skutočnosti však januárový prieskum Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu (KIIS) ukázal, že Zelenského podporuje 52 percent Ukrajincov. Odkiaľ Trump vzal svoje údaje, neuviedol.

Napriek nepresným tvrdeniam opakovane zdôraznil, že Ukrajina by mala usporiadať voľby. „Myslím, že keď chcú zasadnúť k rokovaciemu stolu, mali by si ľudia na Ukrajine povedať, že už je to dávno, čo mali voľby,“ uviedol Trump. Faktom však je, že Ukrajina sa nachádza vo vojnovom stave a v súlade so svojou ústavou nemôže v súčasnej situácii organizovať prezidentské voľby.

Trump verzus realita: Dezinformácie a historická irónia

Trumpove výroky nenechali médiá chladnými. CNN jeho slová označila za „doposiaľ najviac nepriateľské vyjadrenia“ voči Zelenskému a upozornila, že prezident tým fakticky šíri postoj Vladimira Putina. Televízia tiež pripomenula paradox celej situácie – Trump hovorí o nevyhnutnosti volieb na Ukrajine, pričom on sám dodnes odmieta uznať výsledky amerických volieb z roku 2020, v ktorých prehral.

Ešte väčšiu iróniu vidí CNN v tom, že Putin si udržiava moc už viac ako dve desaťročia vďaka zmanipulovaným voľbám a tvrdým domácim represiám. „Keď niekto, kto spochybňoval demokratické voľby v USA, hovorí Ukrajine, aby usporiadala voľby uprostred vojny, je to až absurdné,“ komentovala televízia.

Ukrajina podľa Trumpa mohla vojnu „ukončiť“

Trumpove kontroverzné výroky však pokračovali ďalej. Ukrajinu obvinil, že konflikt s Moskvou začala ona a že ho za tri roky mohla ukončiť. „Mali ste to ukončiť už po troch rokoch. Nikdy ste to nemali začať. Mohli ste dosiahnuť dohodu,“ vyhlásil Trump podľa CNN. Tento výrok je však v priamom rozpore s faktami – vojnu jednoznačne rozpútalo Rusko, keď 24. februára 2022 spustilo plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu. Už v roku 2014 pritom nelegálne anektovalo Krym.

Mierové jednotky v Európe? USA vraj zostanú bokom

Prezident sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k možnosti vyslania mierových jednotiek na Ukrajinu. Podľa neho by Spojené štáty „nemali nič proti tomu“, ak by tak urobili európske krajiny, no naznačil, že USA by sa na takejto misii nezúčastnili. „Sme príliš ďaleko,“ skonštatoval.

Trumpove vyjadrenia vyvolali silné reakcie v amerických aj medzinárodných médiách. Viacerí experti upozorňujú, že jeho postoj môže mať zásadný vplyv na budúcnosť americkej zahraničnej politiky, najmä v prípade jeho možného návratu do Bieleho domu.

Trump: Ukrajina si nemala začínať vojnu

Americký prezident v utorok večer stredoeurópskeho času vyhlásil, že po prvom stretnutí medzi Ruskom a Spojenými štátmi je "sebavedomejší" ohľadom mierových rozhovorov o vojne na Ukrajine. Keď sa ho novinári spýtali, prečo pri rokovaniach chýba Ukrajina, odpovedal, že konflikt mohla ukončiť už dávno a že si ho nemala začínať. Zároveň dodal, že nemá žiadne výhrady voči tomu, aby európske krajiny vyslali na Ukrajinu mierové jednotky.

Na tlačovej konferencii vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride prezident ubezpečoval, že Ukrajina sa nemusí obávať, že by bola vylúčená z americko-ruských rozhovorov, ktoré sa v utorok začali v saudskoarabskom Rijáde. Následne však zopakoval kontroverzné tvrdenie, že Kyjev mohol už dávno uzavrieť dohodu s Moskvou, a dokonca tvrdil, že vojnu začala samotná Ukrajina.

"Myslím, že mám silu túto vojnu ukončiť a myslím, že to ide dobre. Ale dnes som počul: 'Neboli sme pozvaní'. No, boli ste tam tri roky. Mali ste to ukončiť po troch rokoch. Nikdy ste to nemali začať. Mohli ste uzavrieť dohodu," vyhlásil prezident podľa CNN na adresu Ukrajiny.

Fakty však hovoria inak. Súčasná fáza vojny, ktorá pre mnohých začala už ruskou anexiou Krymu v roku 2014, naplno vypukla v roku 2022, keď ruské vojská bezdôvodne vtrhli na územie suverénnej Ukrajiny.

Americký prezident ďalej vyhlásil, že on sám mohol sprostredkovať dohodu, ktorá by Ukrajine "zabezpečila takmer celé územie... a nikto by nebol zabitý". "Ale oni sa rozhodli to urobiť inak," skonštatoval.

Zelenského má rád

Vyjadril sa aj k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. "Mám ho osobne rád. Je v poriadku, ale nezaujímam sa o osobné veci, starám sa o to, aby sa práca vykonala. Teraz tu máte lídra, ktorý dovolil, aby vojna pokračovala, hoci k nej nikdy nemalo dôjsť," povedal prezident. Zároveň tvrdil, že Zelenskyj má momentálne na Ukrajine len štvorpercentnú podporu, no neuviedol, odkiaľ tieto údaje pochádzajú.

V závere tlačovej konferencie prezident vyhlásil, že európske krajiny majú voľnú ruku, ak sa rozhodnú poslať na Ukrajinu svojich vojakov v rámci mierovej misie. "Mať tam vojakov by bolo v poriadku, vôbec by som sa tomu nebránil," povedal. Vylúčil však možnosť, že by Spojené štáty do takejto operácie zapojili svoje vlastné sily, pričom argumentoval geografickou vzdialenosťou USA od konfliktu.