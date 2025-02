Je to definitívne! Premiér Robert Fico odchádza do USA: Odhalil ho PROGRAM konferencie, kde má byť aj Trump

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

WASHINGTON/BRATISLAVA - Slovenský premiér Robert Fico by mal vystúpiť ako rečník na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) v Spojených štátoch amerických. Prísť by mal aj staronový prezident USA Donald Trump. Uvádza sa to na oficiálnej stránke samitu.