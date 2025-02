Štatistický úrad zverejnil historicky prvý štátny PRIESKUM politických strán! SaS a Matovič šokujúco mimo parlament

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady SR by na konci januára vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 24,6 percenta hlasov. V parlamente by bolo päť strán, resp. hnutí. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat), príspevkovej organizácie Štatistického úradu SR.

archívne video Michal Šimečka sa vyjadril o predčasných voľbách (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Po PS by najviac voličov hlasovalo za stranu Smer-SD, ktorú by volilo 22,7 percenta, na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s podporou 13,7 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (8,7 percenta) a hnutie Republika (5,2 percenta).

(Zdroj: Topky (Infostat))

Naopak, potrebné percentá pre mandáty v Národnej rade SR by nezískala Magyar Szövetség - Maďarská aliancia (4,9 percenta), hnutie Slovensko (3,9 percenta) ani Demokrati (3,8 percenta). Rovnako by sa do parlamentu nedostali ani SaS (3,2 percenta), SNS (3,1 percenta) či hnutie Sme rodina (1,7 percenta hlasov). Zisk ostatných strán a hnutí by bol nižší ako jedno percento. Zber dát sa uskutočnil od 27. do 31. januára 2025 na vzorke 1098 respondentov formou osobného rozhovoru. Svoju účasť vo voľbách deklarovalo 68,4 percenta opýtaných.