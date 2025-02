Blanár víta podnet Trumpa k rokovaniam o ukončení vojny: Potvrdil záujem spolupráce v rámci Stredoeurópskej iniciatívy

(Zdroj: TASR/DUNA/MTI/Zoltán Máthé)

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) víta iniciatívu amerického prezidenta Donalda Trumpa k začatiu mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Uviedol to v stanovisku v reakcii na telefonát Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Avizoval, že slovenská diplomacia je pripravená sa do procesu zapojiť vrátane organizovania predprípravných mierových rokovaní na nižšej úrovni.

"Iniciatíva je v súlade s naším dlhodobým stanoviskom, že tento konflikt treba ukončiť diplomaticky za rokovacím stolom v dialógu so všetkými zainteresovanými stranami. SR doteraz podporila všetky mierové iniciatívy a oceňuje, že vstupom novej americkej administratívy sa tento proces zdynamizoval a mierové rokovania naberajú reálne kontúry, o čom svedčí aj americko-rusko-ukrajinská komunikácia," poznamenal.

Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie

Blanár poukázal na to, že slovenská vláda dlhodobo hovorí o tom, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. "Ukázali to aj ostatné tri roky plné nezmyselného zabíjania a ničenia. Jasne to potvrdzujú aj slová amerického prezidenta Trumpa, ktorý aktuálne telefonoval s ruským prezidentom Putinom a tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským," dodal.

Putin a Trump spolu v stredu (12. 2.) telefonovali oficiálne prvýkrát od nástupu republikána do úradu a zhodli sa na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.

Potvrdil záujem o spoluprácu v rámci Stredoeurópskej iniciatívy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár (Smer-SD) potvrdil novému generálnemu tajomníkovi Stredoeurópskej iniciatívy Francovi Dal Masovi záujem SR o posilňovanie spolupráce v rámci Stredoeurópskej iniciatívy ako najstaršieho regionálneho zoskupenia v Európe. Jeho prínos je podľa neho neoceniteľný najmä v témach rozširovania Európskej únie (EÚ). Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Šéf slovenskej diplomacie podotkol, že Stredoeurópska iniciatíva zohrávala počas viac ako 35-ročnej existencie dôležitú úlohu v integračnom procese a pomáhala kandidátskym štátom na ich ceste do EÚ. "Z pozície Slovenska je dôležité, aby bola európska integrácia dokončená tak v prípade západobalkánskych štátov, ako aj vo vzťahu k Ukrajine či Moldavsku, a to principiálne na základe splnenia rovnakých podmienok pre vstup do Únie. V tomto procese by nemali existovať žiadne skratky ani dvojaký prístup, na čom sme sa zhodli aj s novým generálnym tajomníkom," vyhlásil Blanár.

Partneri podľa MZVEZ vyzdvihli v tejto súvislosti predsedníctvo Srbska v Stredoeurópskej iniciatíve, ktoré môže z tejto pozície zohrať významnú úlohu. "Presadzujeme, aby Európska komisia zaujala ambicióznejší postup v prístupových rokovaniach, aby sme zabránili tomu, že obyvatelia západného Balkánu, ktorí čakajú už viac ako 20 rokov, prestanú dôverovať v budúcnosť ich štátov v EÚ," doplnil minister.

Stredoeurópska iniciatíva bola založená v roku 1989. Slovenská republika je členom od roku 1993 a jej rotujúce predsedníctvo by mala prevziať v roku 2028. Organizácia vznikla ako medzivládne fórum pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi jej členskými krajinami, ktorými je aktuálne 17 štátov. V čase jej vzniku bola hlavným cieľom pomoc krajinám strednej Európy v procese ich približovania sa k EÚ. Po úspešnom rozšírení Únie v roku 2004 sa začala Stredoeurópska iniciatíva prioritne orientovať na krajiny západného Balkánu a Východného Partnerstva.