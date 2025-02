Telefonát Trumpa s Putinom zdvihol zo stoličky aj Šutaja Eštoka! Oprel sa do zahraničnej politiky: Jasné stanovisko

(Zdroj: SITA/AP, Topky/Vlado Anjel)

„Vojna na Ukrajine sa nikdy nemala začať, pretože každý ozbrojený konflikt so sebou prináša len smrť a utrpenie nevinných ľudí. Keď už však ku konfliktu prišlo, má byť povinnosťou zodpovedných politikov urobiť všetko pre to, aby sa aj čo najrýchlejšie skončil,“ uviedol minister vnútra.

MIER NA UKRAJINE JE JEDINÉ RIEŠENIE Vojna na Ukrajine sa nikdy nemala začať, pretože každý ozbrojený konflikt so sebou... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Thursday, February 13, 2025

Konflikt sa podľa neho pre mnohých stal výnosným biznisom a nástrojom na presadzovanie ich politických cieľov. „Títo ľudia sú dnes znepokojení – nie preto, že trpia nevinní ľudia, ale preto, že sa črtá skutočná šanca na mier. Normálne zmýšľajúci človek si praje koniec krviprelievania. No pre vyznávačov radikálneho progresivizmu po celom svete - vrátane našej opozície a jej spriaznených mimovládok - je to problém. Niekedy mi to pripadá, že by chceli, aby konflikt trval aj 10 rokov. Dlhá vojna však nemá žiadneho víťaza. Prináša len utrpenie vojakov, utrpenie civilistov a skazu pre celú krajinu. Čím viac zbraní ktorákoľvek strana do konfliktu nasadí, tým len toto utrpenie predlžuje,“ tvrdí Šutaj Eštok.

Včerajší rozhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom, o ktorom bol informovaný aj ukrajinský prezident, podľa neho otvára konečne reálny priestor na mierové rokovania. „To je presne to, čo by malo byť cieľom každého racionálneho politika – ukončenie konfliktu a nastolenie mieru. Ja osobne, aj strana Hlas, plne túto mierovú iniciatívu podporujeme,“ odkázal.

Putin a Trump spolu v stredu telefonovali oficiálne prvýkrát od nástupu republikána do úradu a zhodli sa na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Trump na sociálnej sieti Truth Social napísal, že mal s Putinom dlhý a produktívny rozhovor o Ukrajine, Blízkom východe, energetike, umelej inteligencii, sile dolára a niekoľkých ďalších témach. Trump bezprostredne potom telefonoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a oznámil, že sa s Putinom pravdepodobne stretne v Saudskej Arábii.