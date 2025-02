(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Všetky katastrálne odbory okresných úradov poskytujú služby občanom vrátane toho v Pezinku. Jeho nezaradenie do zoznamu bolo spôsobené ľudskou chybou. Uviedol to poverený hovorca Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Marek Bezák.

"Do konca mesiaca chce ÚGKK SR spustiť prenos dát medzi katastrálnymi odbormi okresných úradov a ÚGKK SR tak, aby si mohli ľudia prostredníctvom portálu CICA pozrieť aktuálny stav listov vlastníctva. Bude to znamenať, že sa dramaticky zníži nutnosť osobných návštev katastrálnych odborov Okresných úradov. Bude možné overovať vlastníctvo, ťarchy aj plomby," uviedol Bezák.

Elektronické služby katastra

Hovorca zároveň ozrejmil, že väčšina hardwarového vybavenia je zadržaná orgánmi činnými v trestnom konaní a je podrobovaná forenznej analýze, preto je ťažké povedať, kedy by mohli byť pre verejnosť sprístupnené všetky elektronické služby katastra vrátane mapy. "Dáta boli archivované a skontrolované a sú v obmedzenej prevádzke dostupné online, no softwarové riešenia sa v mnohých prípadoch musia nahrádzať dočasnými riešeniami, prípadne obnovou zo starších záloh," uviedol. Ubezpečil tiež, že ÚGKK SR robí všetko pre to, aby sa verejnosti vrátil užívateľský komfort.

V januári zasiahol informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov boli dočasne zatvorené. Od 13. januára sa postupne obnovovala prevádzka na odboroch katastra. O postupnom obnovení ďalších elektronických služieb hovoril v stredu (12. 2.) aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).