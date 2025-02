Nové správy! Služby katastra s aktuálnymi dátami budú obnovené od piatka

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

"Už oddnes je možné cez náš portál cica.vugk.sk nahliadnuť do listov vlastníctva s aktuálnymi dátami a s aktualizáciou každých 24 hodín. Znamená to, že dramaticky znížime potrebu verejnosti chodiť na katastrálne odbory a pýtať si listy vlastníctva. Vzhľadom na to, že o služby bude pravdepodobne veľký záujem, by som poprosila verejnosť o zhovievavosť, pretože stránka môže reagovať kvôli veľkému náporu spomalene," uviedla Gocníková.

archívne video

Poslanec Hlina o problémoch s katastrom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Objasnila, že všetky napadnuté servery, počítače a dátové úložiská boli zaistené a podrobené forenznej analýze, ktorá ešte stále prebieha. "Je malý predpoklad, že vládna jednotka CSIRT nám umožní využitie záloh napadnutých systémov na opätovné použitie, keďže existuje stále riziko, že by sa tam mohol skrývať malvér," dodala s tým, že úrad má aktuálne k dispozícii všetky dáta, ale služby obnovuje pomocou záložných, náhradných a improvizovaných riešení s ambíciou sprevádzkovať maximum očakávaných a prioritných služieb.

Hoci stále nefungujú formuláre pre návrhy na vklad, je možné ich uskutočňovať prostredníctvom všeobecného podania na portáli slovensko.sk. Predsedníčka ÚGKK taktiež oznámila, že úrad v piatok spúšťa službu pre mestá a obce na spracovanie daňových priznaní ku dani z nehnuteľnosti. Návod s postupom nájdu na webstránke Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ). Okrem toho bude od piatka verejnosti sprístupnený Geodetický register informačných služieb (GRIS).

ÚGKK taktiež plánuje do 15. marca nasadiť riešenia pre banky, notárov a samosprávy. "Banky by mali fungovať v takmer identickom režime ako v minulosti, a teda pri vybavovaní hypotéky by odpadli mnohé zbytočné návštevy katastra," dodala Gocníková. Pre notárov budú opäť fungovať tzv. lustrácie, pomocou ktorých dokážu zistiť všetky nehnuteľnosti zosnulého. Predsedníčka avizovala aj predstavenie komplexnej roadmapy služieb ÚGKK a modernizačných krokov, ktorými chce úrad zabrániť v budúcnosti podobným kybernetickým incidentom.