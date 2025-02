BITKA na palube lietadla: VIDEO Pasažieri sa pochytili pre...TO NIE JE MOŽNÉ! Podiel viny nesie aj letecká spoločnosť

Bitka na palube lietadla spoločnosti EasyJet. Zasahovať musela polícia (Zdroj: X/The Sun )

LONDÝN – Letecká doprava sa stáva čoraz viac populárnejšou. Na planéte pribúda stále viac ľudí, ktorý už absolvovali svoj prvý let. Umožnili to samotné nízkonákladové spoločnosti, ktoré ponúkajú letenky aj pre ľudí ms nízkym rozpočtom. Problém však môže nastať na palube, kde sa stretnú rôzne povahy a generácie. V tomto prípade to bohužiaľ dopadla najhoršie, ako len mohlo.

Koncom minulého roka, dňa 27. decembra, malo z londýnskeho letiska Stansted vyštartovať lietadlo spoločnosti Easy Jet smerom do Amsterdamu. Problém sa objavil už na letisku. Let EJU7840 totiž meškal celé dve hodiny. Informuje o tom The Sun s tým, že dôvodom bolo nepriaznivé počasie.

Omrvinky

Pasažieri už boli v tom čase na palube a ich batožina ležala pod nimi v nákladnej časti. Nezostávalo im teda nič iné, ako len čakať. Skupinka tínedžerov si otvorila jedlo, no jeden z nich začal okolo seba robiť bordel.

Hneď vedľa nich sedel starší objemný muž, ktorému sa to očividne nepáčilo. Omrvinky mu zaťali padať pod nohy. Keď sa ozval, aby sa krotili a upratali po sebe, len sa mu vysmiali a podľa niektorých pasažierov ho aj častovali nadávkami.

Shock moment EasyJet passenger puts man in headlock and slaps him pic.twitter.com/fXayjism0y — The Sun (@TheSun) February 10, 2025

To už bolo na muža priveľa. Postavil sa a chytil mladíka pod krk. "Nejak sa to celé zvrtlo zlým smerom. Najprv to bola len výmena slov a pár urážok, no starší muž to nezvládol. Mladíkovi uštedril poriadnu facku do tváre a potom ho veľmi silno od seba odstrčil," opísal celú situáciu jeden z pasažierov. Celý konflikt sa podarilo natočiť na video.

Kamaráti mladšieho chlapca sa len nečinne pozerali. Snažili sa ho z mužovho zovretia vyslobodiť, ale ten bol na nich príliš silný. Zmohli sa len na ďalšie urážky. Napokon sa stiahli.

Zasahovala polícia

Letušky chceli celú situáciu upokojiť a do mikrofónu sa dokonca ozval aj pilot. Výsledkom však bolo, že let sa omeškal o ďalších 30 minút.

"Všetci sme nervózni z toho dlhého meškania. Niektorí sa už ozývali, že začínajú byť hladní. Tie omrvinky boli len z drobného občerstvenia, ktoré si skupinka chlapcov priniesla do lietadla," ozval sa ďalší svedok z lietadla.

(Zdroj: Getty Images)

Spoločnosť sa k incidentu neskôr verejne vyjadrila so slovami, že do lietadla musela prísť polícia pre dvoch neprispôsobivých cestujúcich.

"Palubný personál spoločnosti EasyJet je vyškolený na posudzovanie a vyhodnocovanie všetkých situácií. Konal rýchlo a primerane, aby zabezpečil bezpečnosť ostatných cestujúcich. Hoci sú takéto incidenty zriedkavé, berieme ich veľmi vážne a podobné správanie netolerujeme," uviedla na záver letecká spoločnosť.