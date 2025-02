Decathlon sťahuje z predaja obľúbený proteín na FOTO! Môže obsahovať kovové častice

(Zdroj: TASR/Michael Bahlo/dpa)

BRATISLAVA - Známy športový obchod Decathlon sťahuje z predaja obľúbený doplnok výživy športovcov - proteín. Môže obsahovať cudzie kovové častice, ktoré dokážu spôsobiť zdravotné ťažkosti. Týka sa to iba konkrétnej šarže. Výrobok môžete vrátiť na predajni.

Decathlon sťahuje z trhu problémovú šaržu výrobku s názvom "Whey Protein Chocolat 30 g", s kódmi produktu 8805875 a 4872810, ktorá sa v obchodoch predávala od 7. do 14. novembra 2024 a následne od 31. decembra 2024 do 25. januára 2025. Dôvodom stiahnutia z trhu je "možná prítomnosť kovových častíc, ktorá by mohla spôsobiť fyzické (zdravotné) komplikácie."

Bezpečnosť svojho produktu vedia zákazníci overiť podľa čísla šarže 2429700006 a dátumu spotreby 02/2026. "Ak sa číslo šarže a dátum spotreby zhodujú, produkt naďalej nekonzumujte a vráťte ho do najbližšej predajne," opisuje postup Decathlon.

(Zdroj: Decathlon)

Produkt s nevyhovujúcou šaržou, vrátený v predajniach Decathlonu, zákazníkom vymenia za vyhovujúci produkt z inej šarže alebo im vrátia peniaze. Zákazníkom sa ospravedlňujú za prípadné nepríjemnosti.