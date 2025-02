Na trhu sa objavilo KONTAMINOVANÉ mäso! Tieto výrobky na FOTO sťahujú z predaja

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako informujú českí veterinári, informáciu o náleze zvyškov lieku v mäse na tamojších bitúnkoch vložili v uplynulých dňoch do systému rýchleho varovania RASFF belgické dozorné orgány. Poľsko následne doplnilo informáciu, že viac ako 1,1 tony mäsa cez poľského obchodníka smerovala aj českému prevádzkovateľovi The Old Town Company sro, Podolí 63, 686 04 Kunovice. JRC bezodkladne po prijatí informácií začala vyšetrovanie u tohto príjemcu zásielok mäsa.

"V rámci prešetrovania sa zistilo, že viac ako polovica mäsa (konkrétne bravčového boku) bola predaná v podnikovej predajni príjemcu v obci Podolí konečným spotrebiteľom. Toto výsekové mäso je už po dátume spotreby," informoval Peter Majer, zástupca tlačového hovorcu SVS.

Na trh sa dostali dva výrobky

Veterinári dodávajú, že zvyšok (celkom viac ako 520 kg) bol distribuovaný podnikom Slovácká Fruta, a.s. a Hamé s.r.o., ktoré mäso použili ako surovinu do tepelne opracovaných výrobkov. Časť nespracovanej suroviny (167 kg) bola v zamrazenom stave pozastavená u výrobcu Hamé. "Ostatné mäso bolo spracované na tri rôzne výrobky, z ktorých dva sa dostali ďalej na trh," upozornili potravinári. Výrobky sa predávajú aj na Slovensku, no Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR ani obchodné reťazce zatiaľ neoznámili informácie o stiahnutí z nášho trhu, ani to, kde sa mohli kontaminované mäsové výrobky vyskytnúť. O stanovisko sme požiadali ŠVPS SR.

Jedným z nich je výrobok "BILLA Ready Gulášová polievka so zemiakmi," s dátumom spotreby do 18. 2. 2025, predajca obchodný reťazec Billa a výroba Slovácká Fruta, a.s.

Gulášová polievka (Zdroj: SVS ČR)

Druhým výrobkom, ktorý sa dostal na trhu, je "Segedínsky guláš Easy cup 400 g," s dátumom minimálnej trvanlivosti do 13. 1. 2027. Výrobcom je Hamé s.r.o.

Segedínsky guláš (Zdroj: SVS ČR)

Okrem týchto dvoch výrobkov bola časť suroviny spracovaná aj do konzervy Mexický guláš, no celú šaržu tohto výrobku sa podarilo pozastaviť na sklade, informuje česká Štátna veterinárna správa.

"Obsiahnuté množstvo lieku nepredstavuje bezprostredné ohrozenie pre zdravie spotrebiteľov, ale nespĺňa legislatívne limity. Stiahnuté potraviny budú neškodne zlikvidované. Spotrebitelia, ktorí majú jeden z nižšie uvedených produktov doma, by ho nemali konzumovať a môžu ho vrátiť v mieste predaja," dodal Majer.

Benzimidazoly sa používajú pri liečbe parazitárnych infekcií u zvierat a ľudí. Ide o bezpečné liečivá, výnimočne sa po ich použití môže objaviť hnačka alebo bolesti brucha. Toxické dávky sú až 30-krát vyššie ako terapeutické. Neodporúčajú sa však užívať v tehotenstve. Pre použitie u potravinových zvierat je stanovená ochranná lehota, v ktorej nesmú byť potraviny z nich získané uvádzané na trh. Negatívnym dôsledkom zlého používania týchto liekov, medzi ktoré patrí konzumácia potravín s obsahom nad povolené množstvo, môže byť vznik rezistencie voči ich pôsobeniu u zvierat a ľudí.