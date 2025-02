Výrazný posun v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica! Vyšetrovanie je už skoro na konci

(Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza, Topky/Vlado Anjel, Reprofoto/Tip čitateľa)

BRATISLAVA – V prípade atentátu na premiéra Roberta Fica nastal posun. Po deviatich mesiacoch od streľby je vyšetrovanie takmer na konci. Definitívneho vyriešenia prípadu by sme sa mohli dočkať do konca marca.

Informuje o tom portál Aktuality, pre ktorý to potvrdil advokát obvineného Juraja Cintulu Namir Alyasry. „Z našej strany je spis už preštudovaný. Následne bude aj zo strany poškodených. Nikto ďalší okrem strelca z Levice nie je v prípade stíhaný. Z našej strany je spis už preštudovaný. Následne bude aj zo strany poškodených,“ povedal.

Obvinený atentátnik Juraj Cintula na Okresnom súde v Trenčíne (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)

Atentát sa stal 15. mája 2024 v Handlovej počas výjazdového rokovania vlády. Juraj Cintula, ktorý strieľal na predsedu vlády, bol na mieste zadržaný a následne bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Na začiatku júla však došlo k zmene právnej kvalifikácie a Cintula je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.

Od mája je väzobne stíhaný, väzba mu bola v novembri predĺžená o štyri mesiace. Uplynúť by mu tak mala v polovici marca. Podľa portálu by mal byť prípad definitívne vyriešený do konca marca.