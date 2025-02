Oliver (16) bez stopy zmizol! Nádejný umelec je už tretí deň nezvestný: Obavy má aj SND a známy spisovateľ

Oliver Félix Timothy Dufranc je od pondelka nezvestný (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I pátrajú po 16-ročnom Oliverovi Félixovi Timothym Dufrancovi, prechodne bytom Bratislava. "Menovaný bol naposledy videný 10. 02. 2025 v čase okolo 15.00 h na adrese prechodného pobytu, kde si zložil veci zo školy a následne mal smerovať na skúšku do Národného divadla a neskôr do kina Lumiere. Po následnom zisťovaní do divadla ani do kina nedorazil," informuje polícia s tým, že doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy.

Oliver Félix Timothy Dufranc (Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím)

Oliver Félix je 168 cm vysoký, váži 50 kilogramov, je štíhlej postavy. Má svetlo hnedé dlhšie vlasy po plecia, modré oči, dohovorí sa anglicky a francúzsky. Oblečené mal na sebe bledohnedé menčestrové nohavice, pletený sveter bledomodrej farby so vzormi, páperovú vetrovkú tmavomodrej farby, dlhý modrý šál a čierne topánky.

Oliver Félix Timothy Dufranc (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.

Do výzvy sa pripojilo aj SND

"Pomôžte pri pátraní po Oliverovi, členovi Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý hosťuje aj u nás. Ak ste ho videli informujte políciu. Mysľou sme s Oliverovou rodinou," napísalo Slovenské národné divadlo na sociálnej sieti.

(Zdroj: FB/Slovenské národné divadlo)

Oliver je dlhoročným spevákom Bratislavského chlapčenského zboru. "Práve v týchto dňoch sa mal vrátiť do zboru po mutačnej prestávke," napísal zbor na Facebooku.

(Zdroj: FB/Bratislavský chlapčenský zbor)

Znepokojený je aj známy spisovateľ

Slovenský spisovateľ a publicista Michal Hvorecký verí, že je mladík v poriadku. "Šestnásťročný Oliver Dufranc ma pred dvoma mesiacmi pozval na bratislavské gymnázium Metodova. Sám profesionálne zorganizoval aj moderoval debatu," píše Hvorecký a dodáva, že o týždeň zašiel do Primaciálneho paláca na vianočný koncert zboru, v ktorom spievajú aj jeho deti.

"Prekvapivo tam po nich suverénne zahral ako sólista na violončelo. Rozprával mi o svojich plánoch ísť na polrok do Francúzska. Veľmi dúfam, že je v poriadku," napísal o nádejnom mladom umelcovi na sociálnej sieti.