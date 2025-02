Dankov otvorený list vyvolal na politickej scéne vášne: Opozícia si robí srandu, koalícii posiela štipľavé odkazy

(Zdroj: TASR/Dano Veselský, Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

Matúš Šutaj Eštok je rád, že situáciu v koalícii začal riešiť aj premiér (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šéf národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko v utorok večer spôsobil rozruch na politickej scéne otvoreným listom adresovaným Robertovi Ficovi. Danko v ňom okrem iného tvrdí, že spôsob, akým sa Fico rozhoduje riešiť koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej dohody a vyzval ho, aby nevytváral tlak a nedehonestoval strany SNS a Hlas-SD. Danko sa v liste nevyhýba ani citovo zafarbeným formuláciám. „Trikrát Vám naša politická strana SNS pomohla stať sa premiérom a vždy ste nás použili a následne takmer zničili,“ píše. O Ficovi sa vyjadril, že ho vždy považoval za šikovného a schopného človeka. Napísal tiež, že Fico vie byť tvrdý a nekompromisný.

Niekoľkostranový list Andreja Danka vyvolal naprieč politickým spektrom reakcie. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v súvislosti s ním uviedol, že „sledujúc Roberta Fica a Andreja Danka, na ten prevrat žiadnych Gruzíncov netreba.“ „No vážne. Správajú sa ako nedospelí influenceri. Píšu si tu emotívne listy, nahrávajú videjká, hádajú sa medzi sebou. Robia všetko, len nevládnu. Kataster funguje? Diaľnica do Košíc stojí? Platy stúpli, dane klesli? Lekári v regiónoch sú? Mladí ľudia zo Slovenska prestali utekať? Nič ste nedosiahli, nič ste nevyriešili, už to konečne zabaľte a poďme do predčasných volieb,“ odkázal.

Sledujúc Róberta Fica a Andreja Danka, na ten prevrat žiadnych Gruzíncov netreba... No vážne. Správajú sa ako... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Tuesday, February 11, 2025

V podobnom duchu zareagoval aj predseda SaS Branislav Gröhling. „Na prevrat si vystačí Ficova vláda aj sama. Musím ale povedať, že list Andreja Danka pre Fica ma vôbec neprekvapil. Ficovi vyčíta to, čo hovoríme v SaS už dlho. Že Ficove zdražovanie, transakčná daň a obrovské nákupy Slovensku škodia. Že je paranoidný a nezvláda to,“ uviedol.

„Toto hovoríme v SaS vyše roka a prinášame k tomu riešenia. A teraz nám už tri skupiny poslancov z Ficovej vlády dali za pravdu: Huliakovci kritizovali Tarabu. Migaľovci zahraničnú politiku, Šimkovičovú a spätne aj trestný zákon. Teraz prišiel Andrej Danko a SNS s kritikou Ficovho zdražovania a míňania. Sľubovali pokoj a koniec chaosu. Lacné potraviny a lacný benzín. Neurobili nič. Do toho sa im rozpadá zdravotníctvo, nefunguje kataster a ekonomiku položili na lopatky. Andrej Danko má pravdu. Je to zlé. Našťastie riešenie je jednoduché: Odíďte a vyhláste predčasné voľby,“ odkázal vládnej trojke.

Na prevrat si vystačí Ficova vláda aj sama 😊 Musím ale povedať, že list Andreja Danka pre Fica ma vôbec neprekvapil.... Posted by Branislav Gröhling on Tuesday, February 11, 2025

„Každý z nás vo svojom okolí poznáme toho “kamaráta”, ktorý keď sa s ním frajerka rozíde, tak tomu nemôže uveriť. Plače, skúša to a píše listy alebo nosí kvety. Občas to dajú dokopy, občas nie. Väčšinou to chalanisko nakoniec utopí v alkohole, otrasie sa a život ide ďalej. Po pár rokoch sa na tom dobre zasmeje, že aký mladý a aký sprostý. Vždy je to trochu trápne, trochu detinské a kúsok romantické. No, ale potom je tu Andrej Danko a Robert Fico. Úplne iná dimenzia love story,“ okomentoval Juraj Šeliga z mimoparlamentnej strany Demokrati. „Má to všetko, čo vždy Esmeralda chcela mať. Najprv nepriateľstvo, potom lásku, chvíľu romantiky, alkohol i zbúraný semafor a nakoniec vyvrcholenie, keď ho podvedie so susedom od vedľa. Inak zrejme sa volá Tomáš (podobnosť čisto náhodná). Proste výborná latinskoamerická telenovela, presne ako tie, ktoré chodili v 1998 na Markíze,“ pokračoval. Keby to nebolo smutné, tak je to podľa neho smiešne. „Toto, čo predvádzajú Danko a Fico je rezignácia na politiku alebo správu štátu. Už naozaj stačilo, nie ste v telenovele a my nevieme prepnúť kanál. Choďte preč,“ dodal.

Podľa strany Za ľudí je list Andreja Danka dôkazom "nie len psychického rozpoloženia Andreja Danka, ale stavu celej koalície." "Rozpadá sa, každý týždeň sa nájde niekto ďalší, kto okolo seba búcha a kope, pretože jeho korisť nie je dostatočne veľká. Pretože, len o toto tu ide," uviedli. List podľa nich ukazuje aj to, že Fico už nevie vládnuť a je mimo reality a že s mnohými zákonmi (najmä lex konsolidácia) nie je stotožnených veľa poslancov a do hlasovania boli dotlačení. "Prečo však Danko vôbec písal tento list? Berú mu ministerstvo, jeho ministrov chce adoptovať Smer a Andreja Danka ponecháva Fico osudu…Au…Nie je čas na riešenie problémov ľudí, nie je čas na nemocnice, diaľnice, šialené ceny v obchodoch. Priatelia, ale je čas ísť do ulíc v ešte väčšom počte,“ tvrdí strana.

Každý z nás vo svojom okolí poznáme toho “kamaráta”, ktorý keď sa s ním frajerka rozíde, tak tomu nemôže uveriť. Plače,... Posted by Juraj Šeliga on Tuesday, February 11, 2025

Danka za list skritizovala aj europoslankyňa za Smer-SSD Monika Beňová. Šéfovi SNS pripomenula, že ide o vládu, do ktorej ho prizval predseda Smeru a kde mu vytvorili nové ministerstvo, aby ste ich mohol mať tri. "Vy sa dnes sťažujete na Roberta Fica? Ste už ako opozícia? Aj za odchod Vašich poslancov z Vášho klubu môže Robert Fico? Čo keby ste sa trochu pozbierali, chlape?" odkázala.

Šéf strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok pred dnešným rokovaním vlády uviedol, že je rád, že Robert Fico situáciu v koalícii začal riešiť. Andrej Danko podľa neho pomenoval niektoré veci v liste aj pravdivo. Hlas-SD je podľa neho pripravený na rekonštrukciu vlády.

Fico v utorok informoval, že Hlas-SD a SNS majú do pondelka 17. februára priestor na rokovanie o riešení obnovenia stálej vládnej väčšiny. Ak do tohto termínu nedosiahnu vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že premiér v ten deň navrhne prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu viaceré zmeny vo vláde.