KOALIČNÁ KRÍZA Danko mieša kartami: SNS sa má náhle rozšíriť, má za sebou debaty s Kotlárom a Šimkovičovou

Andrej Danko nečakane ohlásil personálny nárast v klube SNS. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koaličná SNS sa má rozšíriť. Avizoval to jej líder a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko s tým, že prijímajú nových členov. Malo by ísť o niektorých poslancov z klubu SNS, ktorí nie sú členmi strany.

Vyjadrenie predsedu SNS Andreja Danka ku koaličným rokovaniam a vnútropolitickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Zatiaľ viem o dvoch alebo troch poslancoch z poslaneckého klubu, ktorí by mali byť členmi SNS. Ja som oslovil aj pána Kotlára, ktorý povedal, že nechce vstúpiť do žiadnej politickej strany. Ministerka Šimkovičová (nominantka SNS) povedala, že si to potrebuje rozmyslieť," avizoval Danko.

Upozornil na to, že členstvo v strane neviaže ľudí k ničomu. "Stranícka knižka nie je garancia lojality. Aj v roku 2020 mal Robert Fico na kandidátnej listine Petra Pellegriniho a desiatky poslancov, a odišli. Takisto pani Holečková z KDH odišla," povedal. Mieni, že pokiaľ nebude imperatívny mandát, takéto problémy sa budú diať. Deklaroval zároveň, že na kandidátnu listinu nikdy nedá človeka, ktorý nebude členom SNS a nebude overený. "Ak budem robiť koaličné dohody, tak už ich budem robiť len s politickými stranami," vyhlásil.