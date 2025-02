Šaško sa chce v tomto roku venovať najmä opatreniam na stabilizáciu sestier: Opozícia kritizuje jeho pôsobenie

Kamil Šaško (Zdroj: topky/ Ján Zemiar)

"Absolútne najpodstatnejšia téma zo všetkých pre mňa je oblasť vzdelávania a personálnej stratégie v oblasti ľudských zdrojov, kde totálny dôraz v tomto roku chcem klásť predovšetkým na prácu, diskusiu a opatrenia so sestrami a pôrodnými asistentkami," uviedol Šaško.Medzi jeho priority patrí aj prevencia. "Ak prejdú aj nejaké formálne procesy, budeme ohlasovať zriadenie Národného skríningového centra. Už v stredu (12. 2.) ma čaká rokovanie s pacientskymi organizáciami, kde chceme zriadiť pacientsku radu, možno pacientskeho ombudsmana, uvidíme," priblížil minister. Pripomenul, že už v tomto roku sa spustí pilotný projekt skríningu rakoviny prostaty v Banskobystrickom kraji. V budúcom roku je plánované aj spustenie skríningu rakoviny pľúc, a to najskôr v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.

V rámci prevencie sa chce venovať aj minimalizácii rizikového správania u mladých. "Tu je môj kľúčový záujem - zdravie predovšetkým mladej generácie, mladistvých, a aby sme predchádzali do maximálnej možnej miery vzniku rôznych závislostí," skonštatoval. Iniciatívy, ktorých cieľom je abstinencia, je podľa neho potrebné podporovať. "V tomto zmysle oblasť prevencie a rizikového správania alebo jeho minimalizáciu v krátkej dobe výrazne posilním," dodal Šaško.

Má tiež záujem predstaviť novú liekovú stratégiu. "Je absolútne kľúčovou oblasťou z pohľadu optimalizácie zdrojov a dávam aj z tohto miesta jednoznačný záväzok, že vytvoríme podmienky pre transparentný a predovšetkým rýchlejší vstup inovatívnych liekov, ale s preukázanou pridanou hodnotou pre pacienta a za podmienok, ktoré sú minimálne porovnateľné s inými krajinami Európskej únie," povedal s tým, že finančné prostriedky nie sú neobmedzené a je potrebné s nimi hospodáriť efektívne v prospech pacientov. V marci k téme plánuje organizovať seminár za účasti všetkých zainteresovaných.Šaško pripomenul aj plánovaný audit nemocníc, ktorý je v prípravnej fáze. Celý proces by sa mal podľa neho spustiť v krátkej dobe. V tomto roku MZ tiež plánuje spustiť centrálne nákupy liekov a špecializovaného zdravotníckeho materiálu. Minister sa chce venovať napríklad aj ďalšej modernizácii zdravotníckych zariadení. "A to s dohliadaním na tie investičné projekty, ktoré majú pomerne odvážny časový rámec," doplnil.

Doterajšie pôsobenie ministra Šaška bolo podľa SaS premárneným časom

Doterajšie pôsobenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v sektore bolo podľa opozičnej strany SaS premárneným časom. Vyčíta mu, že namiesto riešenia skutočných problémov slovenského zdravotníctva sa všetka pozornosť sústredila na protesty a výpovede lekárov v nemocniciach. SaS ministerstvu vyčíta, že za obdobie od nástupu Šaška do funkcie sa zanedbali kľúčové oblasti zdravotníctva. Poslanec za SaS Tomáš Szalay poukázal na problémy v ambulantnom sektore, chýbajúce riešenie problematiky poplatkov v ambulanciách i nedostatočnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti a nejasné finančné plánovanie. "Nevieme, koľko peňazí v zdravotníctve chýba, lebo vláda zavádza v dopadových analýzach. Hodnotenie týchto štyroch mesiacov preto nemôže byť pozitívne," skonštatoval poslanec.

Kritizuje aj legislatívne zmeny, prijaté podľa dohody vlády s Lekárskym odborovým združením. Podľa Szalaya sú pre zdravotníctvo deštruktívne. "Zdravotníctvo potrebuje systémové riešenia, nie amatérske experimenty a populistické kroky, ktoré len prehlbujú krízu," poznamenal.Zodpovednosť za tento stav nesie podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Vyčíta mu, že zdravotníctvo ignoruje. Szalay podotkol, že problémy s lekármi by nevznikli, keby predmetom konsolidácie nebolo šetrenie na zdravotníctve.

Minister zdravotníctva od začiatku iba hasí problémy koalície, tvrdí Dvořák

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vo svojej funkcii od začiatku iba hasí problémy, ktoré si koalícia sama spôsobila. Tvrdí to podpredseda parlamentného zdravotníckeho výboru Oskar Dvořák (PS). Hovorí o "zbabranej" konsolidácii, tisíckach výpovedí lekárov, aj o ťažko sa rodiacej dohode s lekárskymi odborármi. Pre tieto problémy sa minister podľa Dvořáka nevenoval akútnym problémom zdravotníctva, ako sú napríklad narastajúce poplatky či kolabujúce ambulancie.

"Naďalej nám tiež chýbajú tisícky zdravotníckeho personálu a do toho stále nepoznáme rozhodnutie o novej nemocnici v Bratislave," uviedol v stanovisku poslanec. Podľa Dvořáka nemá minister podporu ani vo vláde. "Minister financií nepovažuje investície do zdravotníctva za prioritné. Ani rozpočet na zdravotníctvo nedokáže naplniť ambiciózne plány Kamila Šaška. Ak by ich chcel presadiť, potrebuje podporu premiéra. Robert Fico sa však nechal počuť, že on za tento rezort nezodpovedá a zdravotníctvo nie je premiérskou témou," skonštatoval.Šaško v utorok hodnotil prvých sto dní od nástupu do funkcie. Avizoval, že sa chce v tomto roku zamerať najmä na diskusiu a opatrenia, týkajúce sa stabilizácie sestier a pôrodných asistentiek v sektore. Chce tiež prísť s novou liekovou stratégiou a venovať sa plánuje aj prevencii.