Čechov na Slovensku korešpondenčná voľba v jesenných voľbách neláka

BRATISLAVA - Občania Českej republiky žijúci na Slovensku nejavia záujem o možnosť korešpondenčnej voľby v tohtoročnom hlasovaní do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Vyplýva to z doterajšieho ohlasu v rámci prieskumu, ktorý v januári inicioval Český spolok Bratislava (ČSB) na najstaršom krajanskom webe pre Čechov na Slovensku cesi.sk

ČSB poukazuje na samotný malý záujem o interakciu v rámci prieskumu. Odozvy, ktoré prišli, zasa svedčia o tom, že možnosť korešpondenčnej voľby občanov ČR, združujúcich sa v rámci krajanských aktivít, príliš neláka. "Zo všetkých reakcií iba jediná pripustila záujem o korešpondenčnú voľbu," upozorňujú iniciátori prieskumu. "Celkovo sa dá povedať, že táto možnosť českých krajanov na Slovensku príliš nezaujíma, respektíve prichádza neskoro, v čase, keď sa už prestávajú o politiku zaujímať vzhľadom na svoj vek, prípadne i sklamanie z predchádzajúcich volieb a situácie v oboch krajinách," dodal ČSB.

Zároveň však upozorňuje, že väčšinu českých občanov žijúcich momentálne na Slovensku tvoria ľudia mladších ročníkov, ktorí sa nezapájajú do organizovaných krajanských aktivít. "To, ako sa oni postavia k možnosti korešpondenčnej voľby, je ťažké odhadnúť, rovnako i to, či sa o voľby nezačnú zaujímať až vtedy, keď bude na registráciu neskoro," dodáva portál.

Podľa posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 sa k českej národnosti prihlásilo približne 30 000 osôb, nie je však zrejmé, koľko z nich tvoria občania ČR. Na Slovensku podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pracovalo v dobe sčítania 6480 občanov ČR, dá sa však predpokladať, že značný počet z nich bol, respektíve je na Slovensku krátkodobo.

Parlamentné voľby sa v Česku uskutočnia na jeseň, dátum vyhlási prezident ČR Petr Pavel, najneskorší termín je začiatok októbra.