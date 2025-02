Veľký POSUN vo vyšetrovaní! Polícia identifikovala maskovaných útočníkov z Bratislavy: VÝZVA verejnosti

Polícia ešte potrebuje stotožniť tri osoby (Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava, KR PZ Bratislava)

Ako informoval bratislavský policajný hovorca, policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sa od prijatia prvotnej informácie zo strany médii o skupine maskovaných osôb, ktorá mala v Bratislave napádať iné osoby a dopúšťať sa protispoločenskej činnosti, touto vecou intenzívne zaoberajú.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Medializované audiovizuálne záznamy, ktoré sú zjavne zložené z čiastkových záberov, sú zo strany bratislavskej krajskej kriminálky analyzované a policajti zistili totožnosť viacerých maskovaných osôb, ktoré sú na jednotlivých záberoch. Následne na základe získaných informácii zisťujeme, či o predmetných incidentoch bola polícia informovaná, prípadne či disponujeme o týchto incidentoch akýmikoľvek informáciami," informuje Szeiff.

Rovnako v tejto súvislosti vykonáva polícia rozsiahlu operatívno pátraciu činnosť, zameranú na získanie informácií potrebných k vyvodeniu trestno právnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám. "Vzhľadom na charakter vykonaných úkonov v rámci konania však verejnosti bližší rozsah vykonaných, prípadne plánovaných úkonov poskytnúť z taktického hľadiska nemôžeme," dodáva hovorca.

Stotožnili viaceré osoby

Na základe informácií, ktoré sa doposiaľ policajtom odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v rámci realizácie potrebných úkonov v zmysle zákona podarilo zabezpečiť, došlo k získaniu informácii k totožnosti viacerých osôb, nachádzajúcich sa na predmetných audiovizuálnych záznamoch.

(Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava)

"Vykonaným vyšetrovaním nebol zároveň preukázaný súvis medzi jednotlivými čiastkovými incidentami vo vzťahu k osobám, nachádzajúcim sa na záznamoch. Maskované osoby si zjavne vyberali ciele napadnutí náhodne. Aj naďalej je v tejto súvislosti zo strany policajtov kriminálnej polície vedené trestné stíhanie pre extrémistické trestné činy," dodáva Szeiff.

Výzva verejnosti

V tejto súvislosti opätovne apeluje na občanov, ktorí sa stali obeťou agresívneho správania maskovaných mužov, prípadne boli priamymi svedkami agresívneho správania sa takejto skupiny, aby sa prihlásili osobne, telefonicky prípadne formou súkromnej správy na FB stránke Polícia SR Bratislavský kraj.

"Na verejnosť sa obraciame aj so žiadosťou o spoluprácu pri objasnení osôb na priložených fotografiách, ktorých totožnosť polícii doposiaľ známa nie je. Práve tieto osoby by svojimi informáciami mohli polícii napomôcť a poskytnúť informácie, ktoré by mohli výraznou mierou napomôcť v rámci vyšetrovania medializovaných incidentov," vyzýva na záver polícia.

(Zdroj: Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave)