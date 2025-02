Bratislavský podnik posilňuje bezpečnosť: Neonacisti vraj chystajú útoky na fanúšikov alternatívnej hudby

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

„Dostali sme od vás viacero informácií, že istá neonacistická skupinka z Bratislavy sa chystá cielene vyhľadávať a napádať ľudí, ktorí sa chystajú na EMONIGHT, a to len preto, že patria do iných subkultúr, majú iné životné presvedčenie, orientáciu či vkus. Takéto niečo je absolútne neprijateľné a urobíme všetko pre to, aby bol večer bezpečný a plný zábavy, nie strachu,“ uviedol podnik Pink Whale na sociálnej sieti.

Podnik z tohto dôvodu posilní bezpečnosť o viac pracovníkov SBS a informoval, že v súčinnosti s magistrátom spolupracuje aj s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Bratislava. „Posilnené hliadky na nábreží zabezpečia, aby ste mohli prísť a odísť bez ohrozenia,“ informoval Pink Whale. Podnik zároveň odporúča návštevníkom, aby na akciu prichádzali a odchádzali v skupinkách, prípadne taxíkmi až pred klub.

Polícia vyšetruje skupinu neonacistov, ktorá vyčíňa v Bratislave

V posledných týždňoch začali sociálnymi sieťami kolovať desivé videá, na ktorých je partia maskovaných ľudí, ktorí si hovoria Valhalla. Skupina sa otvorene chváli útokmi na ľudí, pričom ich aktivity už preveruje polícia. Podľa bratislavského policajného hovorcu Michala Szeiffa sa od prijatia prvotných informácií o maskovaných útočníkoch, ktorí majú v Bratislave napádať ľudí a dopúšťať sa protispoločenskej činnosti, prípadom intenzívne zaoberá odbor kriminálnej polície.

Na násilné útoky tejto skupiny upozornili viacerí svedkovia. Jeden z nich pre redakciu Topky opísal, že neonacisti v centre Bratislavy napadli Afroameričana v električke. „Surovo ho napadli, zbili, kopali,“ vyhlásil s tým, že obeť na políciu nevolala, pretože mala strach o život a obávala sa, že jej nikto neuverí. Polícia vyzýva všetkých, ktorí sa stali obeťou alebo svedkami podobných útokov, aby neváhali kontaktovať políciu – osobne, telefonicky alebo prostredníctvom súkromnej správy na Facebookovej stránke Polícia SR – Bratislavský kraj.