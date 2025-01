V Bratislave vyčíňa skupina neonacistov: Vo vyšetrovaní nastal POSUN! Prehovoril svedok aj matka napadnutého

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

archívne video

Extrémistu Daniela Bombica eskortovali z Londýna na Slovensko (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Sociálnymi sieťami sa šíria desivé videá, na ktorých je partia maskovaných ľudí, ktorí si hovoria Valhalla a chvália sa útokmi na ľudí. Pre redakciu Topky sa vyjadril jeden zo svedkov ich vyčíňania v centre hlavného mesta. Podľa jeho slov mali napadnúť Afroameričana v električke. "Surovo ho napadli, zbili, kopali," vyhlásil s tým, že napadnutý na políciu nevolal, pretože mal strach o život a z toho, že mu nikto neuverí.

Podľa svedka sa tiež skupinka asi 10 neonacistov stretla v piatok (24. 1.) popoludní pri Eurovei, odkiaľ smerovali na Šafárikove námestie. "Nebolo mi do smiechu, bol to strach vidieť toľkých pokope a aj my dospelí ľudia sme sa snažili byť od nich čo najďalej, keď posilnení alkoholom hajlovali, kričali," vyhlásil. Zároveň sa pýta, kedy to polícia začne vážne riešiť, keďže dosvedčujúce kamerované záznamy musia byť nie len z mesta a obchodného centra, ale aj z Dopravného podniku Bratislava.

(Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava)

Pre Ta3 prehovorila matka jedného z napadnutých. "Bolo ich asi desať, pätnásť. Všetci boli kompletne zahalení, mali kukly a väčšinou užšie nohavice a kanady. On len išiel z Eurovey. Vlastne, našťastie, na kolobežke, lebo keby nemal tú kolobežku, obávam sa, že by to dopadlo horšie. Stretli sa na križovatke pri Landererovej, vyšli spoza rohu, zbadal ich a začali naňho rasisticky pokrikovať," uviedla matka napadnutého syna.

V prípade nastal posun

Ako v stredu informoval Szeiff, policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa aj naďalej intenzívne zaoberajú preverovaním všetkých dostupných informácií súvisiacich s medializovanými incidentami, ku ktorým malo dochádzať na území hlavného mesta SR Bratislavy zo strany skupiny maskovaných osôb. Členovia tejto skupiny, na základe medializovaných informácií, mali fyzicky napádať prevažne príslušníkov minoritných skupín a dopúšťať sa protiprávnej činnosti na viacerých miestach, pravdepodobne na území centra Bratislavy.

"Na podklade doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie, ako aj doposiaľ vykonaných úkonov, bolo zo strany vyšetrovateľa odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, v priebehu včerajšieho dňa (28. 1.) začaté trestné stíhanie pre viaceré extrémistické trestné činy," priblížil policajný hovorca.

Vyšetrovanie pokračuje

Dodáva, že vyšetrovanie aj naďalej intenzívne pokračuje a policajti aj naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony, ktorých cieľom je náležité preverenie všetkých medializovaných informácií, ako aj vyvodenie trestno právnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe, resp. osobám. "Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu, prípadne k ohrozeniu samotného vyšetrovania, bližšie informácie verejnosti poskytneme, akonáhle to procesná situácia bude umožňovať," dodáva.

Polícia žiada verejnosť, aby ak disponujú informáciami, ktoré by mali súvis s činnosťou takejto skupiny, prípadne ak sa stali obeťou fyzického napadnutia tejto skupiny, aby sa prihlásili prostredníctvom bezplatného čísla polície 158, osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru prípadne nás kontaktovali prostredníctvom súkromnej pošty na FB Polícia Sr Bratislavský kraj.