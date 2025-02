VEĽKÉ stretnutie koalície a opozičného KDH v paláci: Jasné slová o členstve v EÚ a NATO! Fico navrhol riešenia

Andrej Danko, Robert Fico, Peter Pellegrini, Matúš Šutaj Eštok a Milan Majerský (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini ubezpečil, že nikto z koaličných lídrov ani predseda opozičného KDH si neželá ani nepripravuje vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie a NATO. Jeden z dôvodov pravidelných demonštrácií považuje preto za irelevantný. Uviedol to po utorkovom stretnutí s predsedami koaličných strán Smer-SD, Hlas-SD, SNS a opozičného KDH.

"Z tohto nášho spoločného stretnutia vyplynulo veľmi jasne, že nikto, ani z koaličných strán a ani predstaviteľ opozičnej strany KDH, nemal záujem o vystúpenie Slovenska z Európskej únie a NATO, nikto takéto vystúpenie ani nechystá, nikto neorganizuje a nikto ani nepredpokladá, že by Slovensko videlo svoju budúcnosť mimo týchto dvoch organizácií," vyhlásil prezident. Zároveň podľa neho všetci vnímajú výzvy a problémy, ktorým budú musieť EÚ a Aliancia v budúcnosti čeliť. "Pretože žijeme vo veľmi pohnutej dobe. Dochádza ku geopolitickým posunom, dochádza k zmene politických systémov," načrtol.

Prezident uistil, že nikto z koalície si neželá vystúpenie z EÚ a NATO (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Prezident pripomenul, že okrúhly stôl zvolal najmä na žiadosť opozičných strán KDH, PS a SaS, ktoré vyjadrili znepokojenie z vývoja zahraničnej politiky SR. Viedlo ho k tomu aj to, že obavy z vystúpenia SR z EÚ alebo NATO sú motívom pre protestujúcich na zhromaždeniach. "Ak občania naďalej chcú vyjadrovať svoj nesúhlas s niečím v tejto krajine, majú na to plné právo, ale je zbytočné, ak vyjadrujú svoj nesúhlas s vystúpením Slovenska z EÚ alebo zo Severoatlantickej aliancie, lebo to nie je pravda," zhrnul.

Ocenil, že líder KDH sa na stretnutí zúčastnil. Odmietnutie pozvania zo strany lídra PS Michala Šimečku a predsedu SaS Branislava Gröhlinga považuje za prejav ich nevyzretosti a nepripravenosti prevziať riadenie krajiny. Podozrieva ich, že chcú pokračovanie rozporu a spochybňovania zahraničnopolitickej orientácie.

Peter Pellegrini, Robert Fico, Andrej Danko, Matúš Šutaj Eštok a Milan Majerský (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Prezident sa hlási k myšlienke organizovať ďalšie okrúhle stoly k aktuálnym výzvam. "Budem robiť všetko pre to, aby sme opäť v oblasti energetickej bezpečnosti krajiny a v oblasti zahraničnej politiky nachádzali aspoň aký-taký bazálny konsenzus a hovorili sme jedným jazykom," dodal. Po zvolení predsedu Národnej rady SR chce pokračovať aj vo formáte pravidelných stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov.

Na stretnutí sa zúčastnili líder Smeru-SD a premiér Robert Fico, predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko, predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a líder KDH a poslanec parlamentu Milan Majerský. PS a SaS odmietli pozvanie prezidenta. Líder PS Michal Šimečka označil formát stretnutia za pascu na opozíciu. Pripomenul, že o stretnutie ho žiadali tri opozičné strany, no hlava štátu pozvala aj koaličné strany. SaS odmietla byť súčasťou "falošnej hry" na nadstraníckosť, premiéra Fica nepovažuje za dôveryhodného partnera.

Premiér sa chce dohodnúť na tézach zahraničnej politiky v parlamente

Premiér Robert Fico (Smer-SD) navrhuje aktuálne zahraničnopolitické otázky riešiť na pravidelných stretnutiach troch najvyšších ústavných činiteľov. Druhou alternatívou je podľa neho pokúsiť sa dohodnúť na tézach zahraničnej politiky SR, ktoré by boli predmetom rokovania Národnej rady SR. Aktuálne výzvy môže podľa neho Slovensko riešiť len na báze členstva v Európskej únii a NATO. Členstvo v týchto organizáciách označil za nedotknuteľné. Uviedol to po utorkovom stretnutí k zahraničnopolitickému smerovaniu SR v Prezidentskom paláci.

Premiér sa chce dohodnúť na tézach zahraničnej politiky v parlamente (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Danko volá po členstve v Európskej únii a NATO v novej podobe

Jediným životným priestorom je členstvo v Európskej únii a NATO, ale v novej podobe. Podpredseda Národnej rady SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko to uviedol po utorkovom stretnutí k zahraničnopolitickej orientácii SR v Prezidentskom paláci. Ako skonštatoval, SNS je zástancom reformy Európskej únie a reformy spolupráce členských štátov v oblasti bezpečnosti.

Predsedovia strán SNS, Hlas-SD a KDH po stretnutí s prezidentom SR Petrom Pellegrinim (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Šutaj Eštok vidí životný priestor v EÚ a NATO, SR má byť aktívnym hráčom

Životný priestor Slovenska je iba v Európskej únii a NATO. Minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok to deklaroval po utorkovom stretnutí k zahraničnopolitickej orientácii SR v Prezidentskom paláci. Slovensko podľa neho musí byť pripravené byť aktívnym hráčom, podieľať sa na politike EÚ a otvorene hovoriť o výzvach zahraničnej politiky.

