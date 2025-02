Prezident Pellegrini plánuje národný okrúhly stôl o umelej inteligencii a moderných technológiách

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Umelá inteligencia (AI) by mohla na Slovensku nájsť uplatnenie v rôznych oblastiach, najmä v zdravotníctve, v školstve či pri modernom riadení štátu. Uviedol to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini po dvojdňovom summite o umelej inteligencii, na ktorom sa zúčastnil v Paríži.

"Nie vždy sú úspešní len tí, čo vyvíjajú riešenia. Častokrát sú úspešní tí, ktorí ich reálne začnú ako prví používať. Preto si myslím, že veľkou šancou pre Slovensko v oblastiach ako zdravotníctvo, školstvo, vzdelávanie či doprava je, aby sme sa pokúsili ako jedni z prvých v Európe nasadzovať inteligentné riešenia," priblížil.Oznámil, že v krátkom čase chce zvolať do Prezidentského paláca aj národný okrúhly stôl o moderných technológiách a umelej inteligencii. Ľudia na Slovensku by podľa neho patriť k prvým, u ktorých bude umelá inteligencia schopná napríklad odhaliť ochorenia v počiatočnom štádiu.

Umelá inteligencia by taktiež mohla byť podľa jeho slov doplnkom k vzdelávaniu. "Dieťa v každom kúte Slovenska bez ohľadu na to, v akej dedinke sa narodilo alebo z akých sociálnych vrstiev pochádza, by mohlo 24 hodín denne, sedem dní v týždni mať k dispozícii takéhoto dodatočného učiteľa, ktorý by mu vedel vysvetľovať látku dovtedy, kým ju nepochopí," podčiarkol Pellegrini.AI by podľa slovenského prezidenta mohla pomáhať pri kontrole legislatívneho procesu. "Pri tvorbe nového zákona sa musia legislatívci pozrieť na veľa zákonov, či nie sú v rozpore s nejakými ustanoveniami. Toto všetko by mohla urobiť umelá inteligencia podstatne precíznejšie," doplnil.

Poznamenal, že Slovensko ako malá, flexibilná, dynamická krajina môže byť zároveň miestom, kde sa nasadzujú a testujú najmodernejšie technológie. "V minulosti to bolo práve Slovensko, kde sa napríklad prvýkrát nasadili bezkontaktné platby platobnou kartou," doplnil.Zdôraznil, že umelá inteligencia je spojená s výpočtovou technikou, ktorá potrebuje množstvo elektrickej energie. "Z tohto pohľadu musíme povedať, že pre Slovensko môže byť obrovskou výhodou dostatok elektrickej energie, pretože po dostavbe ďalšieho bloku jadrovej elektrárne sa už SR stáva čistým exportérom elektrickej energie," podčiarkol.

Pellegrini dodal, že na summite sa stretol aj s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom. "Dohodli sme sa s pánom prezidentom, že situácia vo vzťahoch sa nevyvíja správnym smerom. Počas nášho stretnutia v Slavkove alebo v Slavkovskom formáte S3, ktoré bude o 14 dní, sa k tomuto chceme verejne vyjadriť. Slovensko, slovenský národ, Slováci totiž začínajú byť predmetom posmeškov, predmetom pohŕdania alebo negatívnych vyjadrení zo strany rôznych českých komentátorov, influencerov, zabávačov alebo stand-up komikov," uzavrel prezident SR.