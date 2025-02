Chystá sa do politiky: Bývalý šéf polície vážne poškuľuje po tejto strane, exminister Naď nie je práve nadšený

Hamran už skôr avizoval, že vstúpi do aktívnej politiky. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Presadí sa ako politik? Bývalý šéf elitného Lynx commanda a niekdajší policajný prezident Štefan Hamran sa v týchto chvíľach zrejme už vážne rozhoduje, či vstúpi alebo nevstúpi do politického ringu. V kuloároch sa vážne šepká už iba o jedinej strane a nie sú to ani Demokrati, za ktorých kandidoval v posledných eurovoľbách, no ani najsilnejší predstavitelia aktuálnej opozície. Z jeho konania však nie je práve nadšený šéf Demokratov Jaroslav Naď. Má na to zásadný dôvod.

Štefan Hamran pôsobil ako policajný prezident v rokoch 2021 až 2023 za vlády Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora. Jeho pôsobenie v tomto kresle sa skončilo necelý mesiac po predčasných parlamentných voľbách a o niekoľko mesiacov začal premýšľať o politike. Jeho prvou zastávkou bol mimoparlamentný subjekt, do ktorého však otvorene nevstúpil.

Hamrana zlákal na predvolebnú kampaň v rámci volieb do Európskeho parlamentu šéf mimoparlamentných Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď, s ktorým vtedy dokonca spustil billboardovú kampaň, kde sa obaja objavili so sloganom "Zlu nikdy neustúpime!".

Hamran potom v marci 2024 prišiel aj na oficiálny brífing, kde Naď predstavoval jednotlivých kandidátov do eurovolieb. Demokratom sa však nepodarilo prekročiť päťpercentnú hranicu a kreslá v Bruseli im ušli len o necelé pol percento. Volebný zisk 4,68 % Demokratom miesto v europarlamente nezabezpečil, čo zrejme aj Hamrana podnietilo premýšľať o ďalšom postupe.

Hamran rokovania nepoprel, no skloňuje sa len jedna strana

Po dlhých mesiacoch sa Hamran nakoniec na tému svojej politickej budúcnosti rozhovoril v relácii Aréna Jany Krescanko Dibákovej v denníku SME. Moderátorka túto tému načala aj preto, lebo sa v kuloároch začalo vo veľkom šepkať o ďalšej personálnej posile pre liberálov z SaS. "Zatiaľ nie som s nikým definitívne dohodnutý na tom, že do politiky vstúpim. Nepopieram, že prebiehajú nejaké rokovania. Som v kontakte s viacerými politickými subjektmi, a ak by som sa ja pre tú politiku rozhodol, tak určite dám o tom včas vedieť a nie prostredníctvom takejto relácie," povedal Hamran moderátorke po otázke, či vstupuje do SaS.

Po Martine Bajo Holečkovej by tak išlo už o ďalší silný prírastok do strany za vedenia Branislava Gröhlinga. Hamran je však na túto tému zdržanlivý. "Zatiaľ si nemyslím, že je to reálne. Ako som povedal, prebiehajú nejaké rokovania, ale keď vidím, čo sa v našej krajine deje, ako bývalému policajnému prezidentovi sa mi na to veľmi ťažko pozerá. Nebránim sa tomu, ak budú vytvorené podmienky a ak tam bude partia ľudí, s ktorými sa bude dať budovať niečo zmysluplné, tak sa tomu brániť nebudem," pokračoval v relácii Hamran.

Dá sa predpokladať, že Hamran rozhodnutie urobí v blízkej dobe. "Nemám nejaký časový horizont, ak by som sa rozhodol, že vstúpim do politiky, učiním tak behom niekoľkých týždňov. Nemá to nejaký veľký zmysel špeciálne to naťahovať. Buď k tomu chcete priložiť ruku alebo nie," uzavrel.

Skúpy na slovo je zatiaľ aj Gröhling

Otázke sa v relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres nevyhol ani samotný šéf SaS Branislav Gröhling. "Teraz vám to nepotvrdím," vyhol sa odpovedí na priamu otázku ohľadom Hamranovho vstupu do strany šéf liberálov.

Naď na Hamrana nabonzoval, čo povedal o SaSke predtým

Kto však už taký skúpy na slovo nebol, je šéf Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Ten na jednom zo svojich pravidelných nedeľných živých vstupov dostal otázku priamo na tému možného vstupu Hamrana do SaS. Bývalý člen vládneho kabinetu Igora Matoviča a Eduarda Hegera s touto informáciou už zjavne pracoval nejakú dobu a nebol z nej práve nadšený.

Toto rozčarovanie zrejme pramení aj zo skutočnosti, že kedysi to bol Naď, kto na druhé miesto kandidátky eurovolieb posunul práve Hamrana. Jeho sklamanie má však ďalší rozmer, keďže samotný Hamran mu o SaSke pred rokom hovoril v nie práve lichotivom tóne.

SaSka vraj opakovane "zbúrala" demokratickú vládu

"Ja som sa k tomu už vyjadril a nemám k tomu čo dodať. Nech sa rozhodne Štefan ako chce. Podľa našich informácií ide do SaSky, ale možno že sa niečo zmenilo medzičasom," povedal Naď o Hamranovej politickej ambícii. "Viete... naozaj nepatrím medzi ľudí, ktorí by potrebovali niekoho silou-mocou presviedčať. Ponuka na stole bola a keď sa niekto rozhodne inak, tak je to jeho vec," doplnil Naď, ktorý si v ďalších sekundách zaspomínal na dianie pred rokom, kedy prebiehala kampaň do eurovolieb.

"Ja si pamätám na chvíle, keď Štefan za nás kandidoval, tak povedal, že do SaSky by žiadnom prípade nešiel, lebo 'je to strana, ktorá opakovane zbúrala demokratickú vládu' . A ak je teraz pravda, že ide tam, a takú informáciu máme, tak zjavne sa muselo stať niečo, čo zmenilo jeho názor. Je to jeho právo. Môže sa rozhodnúť ako chce. Ja mu držím palce, nech sa mu v živote darí," uzavrel nie práve nadšený Naď, ktorý neskôr na túto tému ešte dodal, že "žiadna strana nie je postavená na jednom človeku".

Hamranov príchod SaSke skôr pomôže ako uškodí, mieni odborník

Na tému možného príchodu Štefana Hamrana do strany Sloboda a Solidarita sa rozhovoril aj politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Ten však varuje pred jedným z možných politických rizík. "Je to jeho slobodné rozhodnutie, ktoré ako bývalý policajt mohol prijať slobodne tak, ako to urobil pán Tibor Gašpar v prípade Smeru-SSD alebo pán Jaroslav Spišiak v prípade Progresívneho Slovenska. Určite by som privítal, keby sa bývalí policajti v politike neangažovali, pretože by mohli vznikať pochybnosti, či počas vykonávania policajnej funkcie boli skutočne nezávislí a či náhodou niektorej strane nepomáhali už vtedy," podotkol Štefančík.

Politológ si však nemyslí, že by sa jeho odvrátenie od Demokratov dalo vnímať ako zrada. "Netušíme totiž, aká bola medzi nimi dohoda, či sa pevne na niečom dohodli, alebo si pán Hamran nechal otvorené dvere. Podobne ako v prípade pán Korčoka aj pán Hamran sa zrejme rozhodol úplne pragmaticky a vybral si radšej vrabca v hrsti ako holuba na streche. Demokratom sa nedarí prekročiť v prieskumoch verejnej mienky päťpercentnú hranicu a držať sa nad ňou. Práve táto skutočnosť mohla byť hlavným dôvodom, prečo si pán Harman vybral istejšiu pozíciu," vysvetlil Štefančík.

Podľa experta nebude mať hypotetický príchod Hamrana do SaS na percentá strany zásadný vplyv. "Nedá sa to síce presne vyčísliť, ale predpokladám, že pán Hamran SaS viac pomôže ako uškodí," uzavrel Radoslav Štefančík.