ABSURDITY daňového bonusu: Rodiny prišli o tisíce eur! Ďalším zasa hrozí, že ho na konci roka budú musieť VRÁTIŤ

Rodičia detí, ktoré ešte nedosiahli 15 rokov, budú po novom v rámci daňového bonusu dostávať 100 eur mesačne a rodičia starších detí od 15 do 18 rokov dostanú 50 eur mesačne. Nové pravidlá však hovoria aj o tom, že rodičia detí od 18 rokov nebudú dostávať nič. Suma, ktorú rodičia dostanú však závisí aj od zárobku rodiča, ktorý si daňový bonus uplatňuje. Novinkou je to, že pre zamestnancov, ktorých mesačný príjem je v hrubom nad 3 630 eur, tento bonus úplne zanikol.

Ekonomický expert Jozef Mihál upozornil, môže dochádzať k rozporných situáciám, keďže si daňový bonus môže uplatňovať ten z rodičov, komu to vychádza "výhodnejšie". Už v minulosti poukázal na viacero prípadov, ktoré poukazujú na zlé nastavenie nových pravidiel daňového bonusu.

Nektoré rodiny s troma deťmi prídu o tisíce eur

Tentoraz pri príkladoch prepočítava, o koľko peňazí v porovnaní s minulým rokom prídu. Približuje, že vo všetkých príkladoch pôjde o rodiny s troma nezaopatrenými deťmi - najstaršie má 20 rokov, stredné 16 rokov a najmladšie 14 rokov. Prvou rodinou sú rodičia, kde obaja pracujú ako zamestnanci, majú mesačnú mzdu na úrovni slovenského priemeru, teda okolo 1500 eur mesačne v hrubom. "Za rok 2024 dostali bonus 3960 eur. Za rok 2025 dostanú bonus 1800 eur, o 2160 eur menej," prepočítava Mihál.

V prípade druhej rodiny matka nepracuje, otec zarába ako zamestnanec 3000 eur mesačne. Za rok 2024 dostali daňový bonus 3960 eur. "Za rok 2025 dostanú bonus 713 eur, o 3247 eur menej," uvádza odborník.

V tretej rodine obaja rodičia pracujú ako zamestnanci, matka má mesačnú mzdu 1000 eur mesačne, otec v riadiacej pozícií v prosperujúcej firme 5000 eur mesačne v hrubom. Bonus na deti si uplatňuje matka. "Za rok 2024 dostali bonus 3960 eur. Za rok 2025 dostanú bonus 1800 eur, o 2160 eur menej," hovorí Mihál.

Štvrtou rodinou sú rodičia, kde matka nepracuje, otec má ako SZČO hrubý ročný príjem 20-tisíc eur, platí minimálne odvody a uplatňuje si paušálne výdavky. "Za rok 2024 dostali bonus 1439 eur. Za rok 2025 dostanú bonus 1393 eur, o 46 eur menej," prepočíta Mihál.

"V piatej rodine matka nepracuje, otec je zamestnanec s hrubou mzdou 1500 eur mesačne, žijú v Čadci. Otec si ako živnostník privyrába na stavbách v ČR, Poľsku a podobne, jeho príjem ako SZČO v zahraničí tvorí viac ako 10 % jeho ročného hrubého zdaniteľného príjmu. Za rok 2024 dostali bonus 3960 eur. Za rok 2025 nedostanú nič (0 eur), pretože matka príjmy nemá a otec má viac ako 10 % svojho zdaniteľného príjmu zo zdrojov v zahraničí," opisuje Mihál. Práve posledné dva príklady poukazujú na to, ako veľmi sa môže líšiť výška daňového bonusu od toho, aká je situácia u rodičov a kto môže o bonus požiadať.

Rodičom tiež hrozí, že peniaze z daňového bonusu budú musieť vracať

Mihál však zároveň uvádza, že pre zamestnancov, ktorí majú veľmi nízky príjem, t.j. pracujú na polovičný úväzok či dohody, ale aj živnostníkov s nízkymi príjmami, sa podmienky zlepšili. Uviedol to v Ranných novinách TV Joj.

"Rodiny by si mali veľmi dobre zvážiť, kto z rodičov bude žiadať o bonus od svojho zamestnávateľa. Ideálny je zlatý stred toho príjmu, čiže na úrovni 1000 - 2000 eur v hrubom. Ten, ktorý má 2000 eur v hrubom by si už mal dať pozor, či náhodou nedostáva polročné odmeny, pretože tie silnejšie mesiace sa potom rozpustia v tom ročnom zúčtovaní a môže sa stať, že budú musieť daňový bonus na konci roka vracať. To je ďalšia novinka, ktorú sme tu doteraz nemali," hovorí Mihál s tým, že to môžu byť stovky, v niektorých prípadoch tisíce eur.