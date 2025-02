Transakčná daň v zdravotníctve: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa obracajú na Európsku komisiu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Finalizujeme prípravu podnetu na Európsku komisiu v súvislosti s diskriminačným prístupom pri uplatňovaní transakčnej dane. Podanie plánujeme uskutočniť pravdepodobne tento týždeň a pôjde za organizácie združené v zdravotníckej sekcii AZZZ. Postupujeme spoločne, keďže ide o systémový problém, ktorý ovplyvňuje široké spektrum poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," uviedol Pramuk.

Upozornil, že ak by nedošlo k úľave od transakčnej dane pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke zariadenia by čelili ďalšiemu nárastu nákladov. "Vzhľadom na to, že v štátnom rozpočte nie sú zahrnuté kompenzačné mechanizmy, jednou z možných reakcií by mohol byť zvýšený výber poplatkov," ozrejmil. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) varuje, že zavedenie transakčnej dane bez kompenzácie zo strany štátu môže spôsobiť problém so samotnou udržateľnosťou prevádzky ambulancií.

Transakčná daň je len povestnou čerešničkou na torte

"Je potrebné tiež povedať, že transakčná daň je len povestnou čerešničkou na torte, ktorá pre nás predstavuje niečo, čo sa dá pomerne ľahko odstrániť, no omnoho väčšie negatívne vplyvy na naše ambulancie majú ostatné konsolidačné opatrenia. Následkom týchto dodatočných záťaží bude určite zatváranie ambulancií bez náhrady či ich odzmluvňovanie," ozrejmila výkonná riaditeľka zväzu Naďa Trenčanská Bedušová. Pacient podľa nej dosahy pocíti v zhoršení dostupnosti zdravotnej starostlivosti či v zvýšených nákladoch na jej zaobstaranie.

Šéf Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth považuje za skrivodlivosť, že od transakčnej dane majú byť oslobodené najmä subjekty, ktoré dlhodobo vytvárajú dlh. "Subjekty, ktoré sa správajú zodpovedne, sú efektívne a riadne hospodária s financiami, ktoré dostanú za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, sú ešte viac zaťažené a doľahne na ne povinnosť platiť transakčnú daň," podotkol.

Pramuk potvrdil, že zástupcovia AZZZ SR o veci rokujú aj s ministerstvom zdravotníctva. "Rokovania s Ministerstvom zdravotníctva SR v tejto veci pokračujú, avšak doteraz neboli prijaté žiadne konkrétne záväzky zo strany štátu na zmiernenie dosahov transakčnej dane," podotkol. MZ pre TASR potvrdilo, že o otázke diskutuje s rezortom financií. "Veríme, že sa nám s kolegami z ministerstva financií podarí nájsť riešenie," uviedlo. Ministerstvo financií na otázky TASR neodpovedalo. Novú daň z finančných transakcií schválil parlament vlani na jeseň, zmeny už vtedy kritizovali zástupcovia nemocníc i ambulancií. Zákon je účinný od 1. januára 2025, prvým zdaňovacím obdobím však bude až apríl. Novú daň budú platiť podnikatelia, nevzťahuje sa na bežných občanov. V prípade zdravotníckeho sektora postihne väčšinu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s výnimkou štátnych príspevkových organizácií.