Vládna koalícia by mala ešte do apríla zrušiť transakčnú daň: PS plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Vládna koalícia by mala na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR zrušiť tzv. transakčnú daň, ktorá by mala začať platiť od 1. apríla, pretože len zvýši mieru drahoty a poškodí ekonomiku SR. Vyzvali ju na to v stredu na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS). Ak tak koalícia neurobí, PS chce zvolať k tejto téme mimoriadnu schôdzu NR SR.