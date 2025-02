Poslanci za SNS chcú cez novelu dosiahnuť úpravy v chránených územiach

Milan Garaj (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za SNS by chcela upraviť aktivity, ktoré sú povolené či zakázané v chránených územiach. Navrhujú to v novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Do parlamentu ju predložili poslanci Milan Garaj, Dagmar Kramplová a Adam Lučanský (všetci SNS). Návrhom chcú posilniť ochranu vlastníckeho práva, zabezpečiť proporcionalitu v zásahoch do práv súkromných vlastníkov a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť právnych procesov v oblasti ochrany prírody.