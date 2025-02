Obľúbený čínsky obchod pod drobnohľadom: Alarmujúce výsledky testov, TOTO zistili!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Temu)

O problematike okolo Temu informoval dTest už skôr, keď upozorňoval nielen na nedostatočnú kvalitu niektorých produktov, ale aj na využívanie tzv. dark patterns (manipulatívnych taktík), ktoré negatívne ovplyvňujú správanie spotrebiteľov na platforme. Takéto praktiky sú v rozpore s nariadením o digitálnych službách (DSA), rovnako ako nedostatok informácií o jednotlivých predajcoch alebo aj nízky štandard bezpečnosti pre maloletých užívateľov.

"Na základe týchto a ďalších porušení predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľov sme na jar minulého roka spolu s ďalšími spotrebiteľskými organizáciami združenými pod Európskou spotrebiteľskou organizáciou (BEUC) podali sťažnosť k jednotlivým dozorným orgánom aj Európskej komisii. Tá následne začala proti Temu formálne konanie, v ktorom do značnej miery prevzala hlavné body podanej sťažnosti. Súčasne v tejto veci prebieha aj konanie írskeho národného koordinátora digitálnych služieb, ktorého BEUC vyzýva, aby sa zameral na časti sťažnosti, ktorými sa Európska komisia vo svojom vyšetrovaní nezaoberá," informovala PR manažérka dTestu Lucie Korbeliusová.

Nebezpečné hračky aj absentujúce zloženie kozmetiky

Členovia BEUC v Dánsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve sa zamerali na rôzne druhy produktov, od kozmetiky po detské hračky, a odhalili množstvo problémov. Medzi ne patria príliš ľahko oddeliteľné malé časti detských hračiek a dojčenských výrobkov, ktoré môžu spôsobiť udusenie.

Problémom boli aj chýbajúci alebo nesprávny zoznam ingrediencií v kozmetických produktoch či vysoko nebezpečné elektrické ohrievače. Korbeliusová konštatuje, že mnoho týchto produktov nezodpovedalo platným predpisom a nemalo by byť vôbec v predaji. V niektorých prípadoch nebol ani jeden z kontrolovaných produktov v súlade s legislatívou.

"Temu si možno podmanilo Európu vďaka nízkym cenám, ale zároveň sa stalo vstupnou bránou pre nelegálne produkty, ktoré na našom trhu nemajú čo robiť. Je zrejmé, že Temu predstavuje rozsiahly problém, ktorý musia úrady neodkladne riešiť. Spotrebitelia si do svojich domovov prinášajú nebezpečné výrobky, zatiaľ čo mnoho európskych podnikov, ktoré dodržiavajú predpisy, čelia nekalej konkurencii. Preto vyzývame Európsku komisiu, aby urýchlene dokončila svoje prebiehajúce vyšetrovanie a prijala účinné a odstrašujúce opatrenia proti Temu v záujme spotrebiteľov i poctivých podnikov," komentuje výsledky testovania generálny riaditeľ BEUC Agustín Reyna.

Výzva k Európskej komisii

BEUC vyzýva Európsku komisiu, aby urýchlene dokončila vyšetrovanie platformy Temu a prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabezpečia, že všetky online platformy budú dodržiavať nariadenia o digitálnych službách a aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z úpravy spotrebiteľského práva v rámci EÚ. Zároveň požaduje predloženie akčného plánu pre e-commerce, ktorý by riešil problémy spotrebiteľov na online trhoviskách a stanovil jasné pravidlá zodpovednosti týchto subjektov.

"Ďalším bodom výzvy je spolupráca s Európskym parlamentom a Radou na reforme colného systému EÚ, ktorá by zabránila vstupu nebezpečných výrobkov na európsky trh. BEUC tiež zdôrazňuje, že colné úrady by mali byť lepšie vybavené a poverené dôslednou kontrolou bezpečnosti produktov pri ich vstupe do EÚ, čo ešte nie je dostatočne zabezpečené," informuje na záver Korbeliusová.