Česko chce v EÚ presadiť sprísnenie pravidiel pre e-shopy z prostredia mimo Únie

Mimoúniové e-shopy ako napríklad Temu, Shein či Aliexpress podľa českého rezortu životného prostredia často obchádzajú pravidlá, ktoré platia pre európske firmy. To znevýhodňuje miestnych výrobcov a distribútorov, ktorí musia plniť určité povinnosti, napríklad platiť recyklačné poplatky či poskytovať záruky pre spotrebiteľov.

Rezort podotkol, že tovar, ktorí európski zákazníci nakúpia na internete v zahraničí, prúdi do Európy v enormnom množstve spolu s tonami obalov. Napriek tomu, že aj zahraničné online platformy musia podľa zákona dodržiavať rovnaké podmienky ako domáci obchodníci a mali by teda na spracovanie odpadu prispievať, často to nerobia. Tým podľa ministerstva vznikajú nerovné podmienky a zahraničný tovar tak môže byť lacnejší, pretože nie je zaťažený nákladmi za odpad.

"Čínske e-shopy veľmi často nespĺňajú európske predpisy. My nechceme nič iné než rovný trh a rovné pravidlá, to znamená, aby ostatné online obchody, ktoré sú mimo EÚ, spĺňali európsku legislatívu. Týka sa to obalov, daňových vecí, kvality výrobkov či možnosti reklamovať a vrátiť tovar," priblížil Hladík.

Zamedzenie klamania zákazníkov

Za nutné považuje ochranu spotrebiteľov a zamedzenie klamania zákazníkov. "Potrebujeme, aby každý zákazník vedel, že kupuje bezpečný výrobok bez toxických látok, ktorý je možné reklamovať. To sa teraz nedeje a je potrebné to zmeniť," dodal minister.

Česká iniciatíva získala podľa neho podporu naprieč celou EÚ, pridali sa k nej napríklad Slovensko, Dánsko, Nemecko či Francúzsko. Ministerstvo životného prostredia ČR dodalo, že Európska komisia čoskoro navrhne riešenie.