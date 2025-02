MIMORIADNA SPRÁVA Minister Kamenický mal dopravnú nehodu: Transport do nemocnice

Ladislav Kamenický mal byť účastníkom dopravnej nehody. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

VIDEO Minister Kamenický mal v Bratislave dopravnú nehodu:

Minister Kamenický mal dopravnú nehodu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

minister financií Ladislav Kamenický mal v centre Bratislavy dopravnú nehodu

dôsledky dopravnej nehody museli sanovať polícia a ďalšie bezpečnostné zložky

člen vládneho kabinetu bol transportovaný do nemocnice

nehodu potvrdilo aj ministerstvo vnútra

ďalšie fotografie z dopravnej nehody ministra nájdete TU

Načítať nové správy

Aktualizácia 9:53

Dopravnú nehodu Ladislava Kamenického potvrdilo už aj ministerstvo vnútra. "Zatiaľ môžeme potvrdiť, že pán minister Kamenický mal dopravnú nehodu. Bližšie sa vyjadrovať momentálne nebudeme," reagovalo na naše otázky ministerstvo vnútra.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Aktualizácia 9:50

K nehode sa už vyjadrilo aj Operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby. "Môžeme potvrdiť, že dnes krátko pred 9:00 hodine sme na základe volania na tiesňovú linku 155 vyslali ambulanciu záchrannej zdravotnej služby k dopravnej nehode na ulicu Mlynské Nivy v Bratislave. Po prvotnom ošetrení boli do bratislavských nemocníc transportovaní s ľahkými zraneniami 54-ročný a 59-ročný muž," informovala hovorkyňa Danka Capáková.

Aktualizácia 9:48

Na mieste sa nachádzajú policajné a záchranné zložky. Podľa našich informácií mal byť minister prevezený do nemocnice.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ďalšie zábery z nehody si môžete pozrieť v galérii nižšie:

Aktualizácia 9:34

Na Mlynské nivy podľa našich zdrojov dorazila už aj sanitka. Miesto nehody je mimoriadne husto zaplnené autami v dôsledku očakávanej rannej špičky.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Nehoda na Mlynských nivách

Kamenický sa mal vládnou limuzínou presúvať neďaleko nákupného centra Nivy pri VÚB banke. Ide teda o obchodné centrum Bratislavy na ulici Mlynské nivy, kde sa mala predmetná dopravná nehoda stať.

To, že k nej prišlo potvrdil aj hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, Michal Szeiff. "Môžem to potvrdiť. Došlo k dopravnej nehode pri VÚB banke pri Mlynských nivách. Hliadka je na mieste a vykonáva potrebné úkony. K predmetnej veci sa vyjadríme bližšie, ak to situácia dovolí," povedal pre Topky Szeiff.

Ďalšie informácie ohľadom tohto incidentu nie sú zatiaľ podrobne známe. Ohľadom nehody sme oslovili ministerstvo vnútra a financií.

Správu aktualizujeme.