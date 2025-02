Premiér má novinky o prevrate: Začalo trestné stíhanie! V novej relácii odovzdal nečakaný pozdrav Dankovi

Fico Danka pozdravil v živom vysielaní v novej relácii komerčnej televízie TV JOJ. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Reprofoto TV JOJ)

archívne video

Premiér Fico po stretnutí s veľvyslancami (Zdroj: Topka/Ramon Leško)

V prípade prevratu začalo trestné stíhanie, vyhlásil Fico

V prípade údajného pripravovaného prevratu je začaté trestné stíhanie vo veci. V relácii Politika 24 v televízii JOJ 24 to v nedeľu 2. februára vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

"Buď začnete trestné stíhanie vo veci alebo proti konkrétnej osobe. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci. Vrátim sa k pánovi prezidentovi, pán prezident sám, keďže sledoval situáciu, sa rozhodol navštíviť Slovenskú informačnú službu. Navštívil ju a počas tejto návštevy dostal informácie, ktoré označil ako mimoriadne vážne," uviedol Fico.

Zároveň priblížil, že prezident SR Peter Pellegrini mu následne telefonoval a navrhol zvolanie Bezpečnostnej rady SR. "Vy si myslíte, že prezident by iba tak došiel za mnou a povedal mi: 'Pán premiér, zvolaj bezpečnostnú radu'?" argumentoval predseda vlády.

(Zdroj: Reprofoto TV JOJ)

Fico opätovne spomenul, že v spojitosti s prípadom je jeden človek aktuálne v azylovom konaní a štát pripravuje jeho vyhostenie. Desiatim ľuďom bol zároveň zakázaný vstup na Slovensko vrátane Mamuku Mamulašviliho, šéfa Gruzínskej národnej légie. Opäť skritizoval aj opozíciu, mimovládny sektor a médiá.

Utorkovú schôdzu sa podarí otvoriť, myslí si premiér

Fico si zároveň myslí, že mimoriadnu schôdzu k zdravotníckemu a stavebnému zákonu sa podarí otvoriť. Tá má začať v utorok 4. februára. Zákon je podľa neho tak vážny, že by poslanci mali byť uznášaniaschopní. Šéf Smeru navyše avizoval, že v marci by mala byť riadna schôdza a dovtedy by si mali lídri strán SNS a Hlas-SD vyriešiť situáciu vo svojich poslaneckých kluboch.

(Zdroj: Reprofoto TV JOJ)

Danko chcel rovno zvoliť aj predsedu a podpredsedu parlamentu, Fico uznal, že to teraz nie je možné

Na tejto schôdzi však podľa Fica nie je možné meniť program. S návrhom, že by do programu schôdze mohla pridať aj voľba podpredsedu a predsedu Národnej rady, prišiel šéf SNS Andrej Danko.

Kritiku v tomto kontexte Dankovi už skôr adresoval aj poslanec z SaS Ondrej Dostál z opozície, ktorý predsedovi SNS odkázal, aby si vraj "doštudoval rokovací poriadok".

ANDREJ DANKO BY SI MAL DOŠTUDOVAŤ ROKOVACÍ PORIADOK SNS dnes vyhlásila, že chce na februárovej schôdzi voliť predsedu a... Posted by Ondrej Dostál on Saturday, February 1, 2025

Fico napriek tomu berie na vedomie návrh národniarov o tom, že strana by chcela do programu tejto schôdze zaradiť aj voľbu predsedu parlamentu. Myslí si, že niečo také je možné až na budúci týždeň. Vtedy sa za týmto účelom zvolá ešte jedna mimoriadna schôdza. Očakáva sa, že predsedom parlamentu by mal byť Richard Raši, ktorý momentálne ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Danko je niekedy emotívnejší, priznal premiér

V rámci témy koaličnej nestability sa Fico vyjadril aj k aktuálnej situácii vo vládnych stranách. Kým partnerov z Hlasu-SD nedávno kritizoval za nečakané vylúčenie dvoch poslancov, dnes sa na niekoľko sekúnd povenoval aj druhému koaličnému partnerovi - predsedovi SNS. "Andrej Danko je niekedy emotívnejší a niekedy je to s ním ťažšie, týmto by som ho chcel pozdraviť, ale napriek tomu mu ďakujem za vyjadrenia, ktoré nedávno urobil," povedal s úsmevom na tvári Fico aj na margo témy odchodu jednej polovičky migaľovcov.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Za okrúhly stôl s prezidentom príde, víta prístup KDH

Fico v relácii tiež potvrdil, že prijal pozvanie na okrúhly stôl k zahraničnopolitickej orientácii, ktorý zvolal prezident Pellegrini. Okomentoval aj rozhodnutie opozičných PS a SaS nezúčastniť sa na stretnutí. Myslí si, že sa boja konfrontácie, pretože by ukázala, že ich vyjadrenia o obavách z vystúpenia SR z EÚ sú klamlivé. KDH bola jediná opozičná strana, ktorá avizovala, že sa okrúhleho stola s prezidentom a koaličnými stranami tiež zúčastní.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Vítam však prístup KDH, kde, dúfam, budeme aj možnosť prediskutovať s pánom predsedom aktuálne návrhy ohľadom ústavy Slovenskej republiky," narážal Fico na nedávny brífing, kde avizoval ústavné zmeny, kde však potrebuje 90 hlasov. Návrhy by sa týkali rodových otázok a postavenia rodiny, kde by mohli prehovoriť hlavne konzervatívnejší poslanci parlamentného spektra. Tých má okrem klubu KDH aj klub hnutia Slovensko.